PORAZ PROTI LITVI

Slovenska košarkarska reprezentanca ponovno ostala praznih rok

Košarkarji Slovenije so odigrali tretjo tekmo v sklopu priprav na evropsko prvenstvo in v Rigi izgubili proti Litvi z 72:94.
Fotografija: Luka Dončić pred dnevi v Stožicah. FOTO: Sandi Fiser
Luka Dončić pred dnevi v Stožicah. FOTO: Sandi Fiser

STA, A. Ka.
15.08.2025 ob 20:46
15.08.2025 ob 21:17
Košarkarji Slovenije so odigrali tretjo tekmo v sklopu priprav na evropsko prvenstvo in v Rigi brez Luke Dončića, ki ga je selektor Aleksander Sekulić taktično pustil na tribuni, izgubili proti Litvi z 72:94 (18:25, 31:45, 43:72).

Slovenija bo v Rigi, kjer bo potekala zaključna faza letošnjega evropskega prvenstva, odigrala še eno tekmo. V soboto ob 17. uri se bo pomerila z gostiteljico Latvijo, v kadru pa bo tudi Luka Dončić.

Slovenija je uvodni dve tekmi odigrala z Nemčijo in obe izgubila, skupno pa bo do odhoda v Katovice na Poljsko, kjer se bo prvenstvo začelo 28. avgusta, opravila šest testov. Po vrnitvi iz Latvije jo v torek v Stožicah čaka Velika Britanija, 21. avgusta pa bo v Beogradu gost Srbije.

Hrovat najboljši strelec Slovenije

Najboljši strelec Slovenije v odsotnosti prvega zvezdnika je bil Gregor Hrovat z 18 točkami.

Slovenija bo v predtekmovanju eurobasketa igrala s Poljsko, Francijo, Belgijo, Islandijo in Izraelom. V izločilne boje oziroma osmino finala se bodo iz vsake skupine uvrstile prve štiri ekipe.

