Slovenska četverica na ekipni tekmi četrta, tesna zmaga Avstrijcem

Lovro Kos, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek so za Slovenijo na prvi ekipni tekmi smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Zakopanah osvojili četrto mesto. Zmagali so Avstrijci, ki so imeli vsega točko prednosti pred Poljaki in 7,1 točke naskoka pred Nemci.

Slovenska četverica, ki je v petkovih kvalifikacijah za nedeljsko posamično tekmo zasedla mesta med najboljšo osmerico, je bila po polovici tekmovanja daleč od boja za zmago na petem mestu.

V drugi je Kos precej dodal svojemu dosežku iz prve serije in prehitel Norveško, Prevc pa je prednost še povišal. Vseeno je zaostanek za Nemčijo pred zadnjima skokoma znašal 11,8 točke.

Zajc je obdržal okoli deset točk naskoka pred Norvežani, a se je zaostanek za Nemčijo povišal na 24,1 točke. V zadnji seriji tekmovanja je Lanišek v zahtevnih vetrovnih razmerah skočil dobro, a so bile stopničke nedosegljive z zaostankom 26,7 točke za Nemci.

Na oder za zmagovalce so se poleg njih povzpeli še Avstrijci in Poljaki. Prvi so v zadnji seriji prek Stefana Krafta ohranili le točko naskoka pred domačini, za katere je Kubacki sicer zbral drugi največ točk med posamezniki. Prvi je bil v tem pogledu Norvežan Halvor Egner Granerud, tretji pa Lanišek.

V pokalu narodov ima zdaj Avstrija na vrhu 2576 točk. Slovenija je četrta s 1878 osvojenimi točkami. Vmes sta še druga Poljska (2274) in tretja Norveška (2012).

V nedeljo bo ob 16. uri v Zakopanah še posamična tekma s sedmimi slovenskimi skakalci. Poleg četverice z ekipne tekme bodo nastopili še Žiga Jelar, Rok Masle in Domen Prevc.