Slovenska bomba v Argentini

Tretjič v zgodovini se lahko v Argentini pohvalijo, da so dežela svetovnih nogometnih prvakov. Medtem ko se je že začelo odštevanje do naslednjega mundiala v ZDA, Kanadi in Mehiki leta 2026, so njihove zelenice spet zavzeli najboljši klubi v državi. Da je spomin na podvig Lionela Messija in soigralcev še živ, je bilo opazno tudi v Buenos Airesu, kjer je napadalca slovenske reprezentance Andresa Vombergarja v soboto ob prihodu na zelenico pričakala replika znamenite zlate lovorike, ki jo je Messi v Katarju dvignil visoko v zrak, Vombergar pa je z dvignjenima rokama proslavljal zmago svojega San Lorenza nad Arsenalom, ki mu je v 57. minuti zabil edini gol na tekmi za zmago z 1:0.

Napadalec z vzdevkom La Bomba je bil na meji prepovedanega položaja, potem ko je po prekršku gostujočega vratarja nad njegovim soigralcem sodnik pustil prednost, Vombergar pa je zadel v prazno mrežo. Po dolgem pregledu VAR je gol, že Andresov sedmi na 18. ligaški tekmi za San Lorenzo, le obveljal.

Želi vse naslove

»Lani sem dolgo čakal na svoj prvi gol, tokrat je prišel že v prvem krogu. Upam, da se bo tako nadaljevalo. San Lorenzo je velik klub, zato so cilji najvišji: zdaj nas čakajo tekme pokala sudamericana, argentinskega prvenstva in pokala, napadli bomo vse lovorike,« je povedal nekdanji napadalec ljubljanske Olimpije, ki mu ponudb naj ne bi primanjkovalo.

Stanje v klubu še zdaleč ni rožnato, navijači glasno zahtevajo spremembe, toda ekipa trenerja Rubena Daria Insue še naprej pridno zbira točke. »Tu sem srečen, imam še enoletno pogodbo. Veliko časa sem preživel v tujini, zdaj pa uživam z družino, prijatelji in klubom, ki je res neverjeten,« je govorice pogasil Vombergar.