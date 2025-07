Slovenska atletska reprezentanca med evropsko elito: v Istanbul ne bodo šli le na izlet

Športni Maribor je doživljal že številne vesele trenutke: najpogosteje v Ljudskem vrtu ob zmagoslavjih svojih vijoličnih nogometašev, na drugi strani Drave v taborski dvorani ob odbojkarski mreži, pod pohorsko strmino zavoljo veličastnih predstav lisičk na smučeh. Zdaj pa se je še vmes med vsemi omenjenimi prizorišči lesketal atletski stadion na Poljanah, kjer si je slovenska atletska reprezentanca priborila vizum za nastop v elitni evropski skupini. Z najboljšimi se bo pomerila čez dve leti v Turčiji.

Kraljica športov sodi v skupino najbolj prepoznavnih posamičnih panog, toda pri redkih ekipnih tekmovanjih ponuja prav poseben prestiž. Takrat akterji dihajo drugače. Podobno kot teniški igralci v Davisovem pokalu, dekleta v tekmovanju za pokal Billie Jean King ali pa pri nas tako priljubljeni smučarski skakalci in skakalke v ekipnih preizkušnjah na svetovnih prvenstvih ali olimpijskih igrah.

Rok Ferlan ni skrival veselja ob državnem rekordu na 400 m. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Ekipna atletska tekmovanja imajo na stari celini že dolgo brado, spreminjale so se razvrstitve in tudi sam sistem, zdaj je pač na dlani, da bo slovenska atletska reprezentanca prvič, odkar je to ekipno prvenstvo združeno za moško in žensko konkurenco, nastopila med izbrano smetano stare celine. Zelo blizu je bila podvigu že nazadnje, pred dvema letoma na Poljskem je je namreč pičla polovica točke ločila od vizuma za elitni razred, si je pa sanje uresničila zdaj na domačem prizorišču.

V pomanjkanju sodobne atletske infrastrukture v nekaterih tradicionalnih središčih te panoge pri nas mariborski objekt prav navdušuje tako neposredne uporabnike kot tudi obiskovalce. Uredili so ga pred dvema letoma za olimpijski festival mladih športnikov in zdaj so, denimo tudi zvezdniki svetovnih atletskih aren, navzlic neizogibni pripeki prav uživali v tekmovanju. Ne nazadnje se še ni zgodilo, da bi pri domači krovni zvezi (AZS) prodali vse vstopnice za dneva, ko je tekmovala domača reprezentančna vrsta. Motiv slovenskih reprezentantov je bil dejansko poseben.

Tina Šutej bi rada tekmovala tudi na ekipnem prvenstvu elite čez dve leti. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

»Pomembno mi je bilo s prvim metom zagotoviti dobro izhodišče, nato pa nadaljevati zanesljivo in prispevati svoj delež k ekipnemu veselju. Dejansko pa sem bil skoraj doma in zato še s prav posebnim adrenalinom,« je razmišljal vodilni as slovenske atletske scene Kristjan Čeh, ki ga dejansko od domačih Podvincev pri Ptuju do mariborskega stadiona Poljane loči komaj pol ure vožnje.

Boljši od napovedi

Enemu vodilnih metalcev diska na svetu pri slovenski moški vrsti pripada vloga kapetana – med reprezentantkami je to Tina Šutej –, obenem je v teh dveh dneh prispeval eno od treh posamičnih zmag domače izbrane vrste: ob njem sta bila nepremagljivi še Klara Lukan v teku na 5000 ter omenjena Šutejeva v skoku s palico. Slovenija pa se je v končnem vrstnem redu, v katerem je zaostala le za Belgijo, uvrstila v elitno skupino celo bolj zanesljivo, kot so se vrstile napovedi pred mariborskim dogodkom, ki so ob omenjeni belgijski vrsti pred našo zasedbo postavljale vsekakor Norveško, bržkone pa tudi Turčijo. Zdaj pa iz Maribora proti Istanbulu potujejo Belgija, Slovenija in Norveška.

Naša je ob omenjenih treh zmagah nanizala še nekaj lepih dosežkov, med drugim se je na 110 m z ovirami z državnim rekordom (13,47) lepo predstavil Filip Jakob Demšar. Tudi Rok Ferlan se je s 44,70 na 400 m vpisal med nove slovenske rekorderje. »Nič ni boljšega, kot doseči slovenski rekord pred tako glasnim občinstvom. Zelo sem zadovoljen s formo in ta se še stopnjuje. Upam, da bom do konca julija, ko se odloča o nastopu na SP, še boljši,« je poudaril Demšar in se tako v mislih že ozrl k naslednjem velikem tekmovanju – svetovnem prvenstvu v atletiki, ki bo v Tokiu od 13. do 21. septembra.

Toda pod vročim junijskim soncem je v tokrat prav posebej živahnem Mariboru, saj je v noči s sobote na nedeljo padel zastor nad letošnjim festivalom Lent, rdeča atletska nit pripadla ekipnemu nastopu in uresničitvi sanj o vizumu elitne skupine. In zgodba se po trdnem prepričanju Ladislava Mesariča, vodje stroke pri AZS, zgolj z uvrstitvijo v Turčijo ne bo ustavila: »Še naprej bomo delali na štafetah ter tudi na drugih disciplinah. V prvi ligi bodo sicer zbrane najboljše reprezentance. A naš cilj je, da čez dve leti ostanemo med elito, saj če ne bomo šli v Turčijo s tem motivom, potem sploh ni vredno odpotovati.«