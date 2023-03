Slovenska atletika se je spet žlahtno oplemenitila

Veliki met, bolje napisano skok, na koncu le ni uspel. Tina Šutej je na dvoranskem evropskem prvenstvu v atletiki v Istanbulu odkrito ciljala na zlato, osvojila pa je srebrno kolajno v skoku s palico z višino 475 cm. Zmagala je Finka Wilmo Murto, evropska prvakinja lani na prostem, na tem tekmovanju je bila Šutejeva bronasta, skočila je državni rekord 4,80 m, tretja je bila Čehinja Amalie Švabikova (470 cm). Štiriintridesetletna Šutejeva, ki je Ostravi na Češkem 2. februarja letos s 482 cm izboljšala svoj slovenski dvoranski in tudi absolutni rekord, je pred dvema letoma na dvoranskem EP v poljskem Torunu prav tako zasedla drugo mesto.

Šutejeva je v zadnjih dveh letih osvojila štiri medalje na velikih atletskih tekmovanjih, po dve srebrni in bronasti, njene edine v članski konkurenci. Le dvakrat v tej zimi ni zmagala v skoku s palico, vedno pa je bila boljša od vseh Evropejk. Diplomirana biologinja je lani osvojila dve bronasti medalji na dvoranskem SP v Beogradu in na EP na prostem v Münchnu, na SP v Eugenu je bila četrta.

Anita Horvat (levo) se je veselila drugega, srebrnega mesta s prvo Keely Hodgkinson iz Velike Britanije in tretjo, Francozinjo Agnes Raharolahy. FOTO: Murad Sezer, Reuters

»Sem razočarana in jezna. Za eno mesto preslabo je to, hotela sem biti prva. V tem trenutku ne morem biti vesela, bom pa verjetno bolj cenila ta dosežek kasneje. Jeza je prisotna, ker vem, da sem bila pripravljena za zlato odličje. Tokratna tekma je bila dobra, a ne dovolj dobra za prvo mesto, bilo je blizu, a tudi zelo daleč,« je bila takoj po tekmi razočarana Tina Šutej.

»Imam štiri kolajne v zadnjih dveh letih z velikih tekem. Pred tem nisem imela nobene. To cenim, a želim si več. Ostajajo izzivi, še preveč jih je. Če ne bi bilo tako, se tega ne bi šla več. Do poletja me tako čaka še veliko dela,« je nadaljevala Šutejeva. »Moja želja je, da bi bila najboljša slovenska atletinja vseh časov. Četrtič sem na zmagovalnem odru velikih tekmovanj v zadnjih dveh letih. Nič drugače ni bilo na podelitvi kot na prejšnjih treh, mogoče je bila zame še najbolj čustvena prva pred dvema letoma na Poljskem. V zadnjih dveh letih je to zame postala že skoraj rutina,« je izrazila trdno prepričanje Šutejeva, ovenčana s srebrom okrog vratu.

Bojevito do drugega mesta

Za še en žlahten večer v Istanbulu je poskrbela tekačica na 800 m Anita Horvat. Ta je v finalu na 800 osvojila srebrno odličje s časom 2:00,54 sekunde. Zmagala je evropska prvakinja in lastnica izida sezone na svetu, Britanka Keely Hodgkinson (1:58,66), tretja je bila Francozinja Agnes Raharolahy (2:00,85). »Izjemno sem vesela in ponosna, da mi je uspelo. Vedela sem, da si vsaka od osmih finalistk želi kolajno, tako kot sem si jo sama. Bila sem na peti, zunanji progi in sem vedela, da imam pod kontrolo začetek teka, čeprav so me tekmice skušale zapreti. Že na začetku sem si izborila dober položaj, borila sem se po svojih najboljših močeh. Sledila sem Hodgkinsonovi, ki je bila sicer tokrat premočna. Toda šele ko sem prečkala ciljno črto, sem dokončno vedela, da sem osvojila srebro,« je povedala Horvatova. Anita Horvat je sicer na prvenstvo prišla v vlogi favoritinje za zmagovalni oder in s tretjim izidom sezone Evropejk.

Leta 2017 in 2019 je na SP tekla na 400 m, kjer je tudi slovenska rekorderka. V zadnjih letih pa se je posvetila dvakrat daljši razdalji. Na njej je lani v Eugenu na SP prišla prvič v karieri na veliki tekmi v finale in bila sedma. Na 800 m se je izkazala že na začetku te zime in v Karlsruheju 27. januarja s časom dveh minut in 44 stotink dosegla osebni rekord.