Slovenko bolelo vse, tudi oči

Slovenski kajakašici na mirnih vodah Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janić sta na olimpijskih igrah v Tokiu osvojili končno 17. in 20. mesto v posamični konkurenci na 500 metrov. Obe sta veslali v finalu C, Ostermanova ga je dobila, Ponomarenko Janićeva pa je bila četrta. Obe sta pred tem v današnjem polfinalu ostali brez boja za najvišja mesta, 28-letna Ostermanova je bila v svoji skupini peta, 39-letna Ponomarenko Janićeva pa šesta.



V polfinalu je bila Anja dolgo časa v dobrem položaju, a ji je nato povsem zmanjkalo moči. V finalu C je nato še enkrat ponovila dobro vožnjo, tudi v njem je na koncu začela popuščati, a je vseeno zadržala prvo mesto, tako da se lahko pohvali, da je tekmovanje v enojcu začela (kvalifikacijska skupina) in končala z zmago. Telo se je vdalo »To mi ne pomeni kaj dosti, boljše bi bilo, če bi zmagala tisto srednjo vožnjo. 1. mesto nikakor ni to, po kar sem v Tokio prišla, vemo, kako visoke cilje sva imeli s Špelo v dvojcu. V enojcu pa po vsem tem, kar se je dogajalo, nisem mogla več. Ne samo, da me bolijo mišice, bolele so me tudi oči. Imela sem povsem rdeče in ni bilo ličila, ki bi mi to lahko skrilo. V takem stanju sem težko dosegla kaj več, čeprav daleč od finala vendarle nisem bila. Veslala sem tako, kot sem si zamislila, zbrano, dobila sem občutek, da lahko pridem do drugega mesta, a zadnjih 30 metrov se je telo vdalo, enostavno je imelo v teh dneh preveč dela,« je dejala Anja. Nujno zlo Po smoli v dvojcu se je bilo še težje postaviti na start Ponomarenko Janićevi. Počutila se je sicer bolje kot dan prej, toda to ji ni pomagalo, da bi lahko prišla do odmevnejšega rezultata. »Polfinale sem začela prehitro, pobralo mi je malo moči, ampak najbrž v vsakem primeru ne bi bilo dovolj za prvi dve mesti, ki sta vodili v finale A. Za finale B in C pa mi je bilo povsem vseeno. To je nujno zlo, ki sem ga morala opraviti, da imam vsaj uvrstitev. Vsekakor eno 20. mesto in eno plavanje ni tisto, po kar sva prišli. Tokio zapuščava žalostni, saj sva prepričani, da sva bili odlično pripravljeni in sposobni vzeti kolajno,« pa je povedala Špela.

