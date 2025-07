Slovenki odbojkarji za začetek boljši od Kanadčanov

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi domačega turnirja v Ljubljani premagala Kanado s 3:1 (-21, 21, 19, 21). Na zadnjem letošnjem turnirju lige narodov v Stožicah jo do konca tedna čakajo še tri pomembne tekme za uvrstitev na zaključni turnir na Kitajskem.

Varovanci selektorja Fabia Solija se bodo v četrtek pomerili proti Nizozemski, po prostem dnevu pa v soboto še proti Italiji in v nedeljo proti Srbiji. Vse tekme se bodo začele ob 20.30.

Slovenci so se s peto zmago malce pomaknili po lestvici navzgor in so ena od štirih ekip z razmerjem 5-4. Na vrhu so Brazilci (8-1), sledijo pa jim Poljaki in Italijani (7-2) ter Francozi, Japonci in Ukrajinci (6-3).

Na zaključni turnir potuje sedem najboljših reprezentanc ter gostiteljica Kitajska, ki se ne bori za najvišja mesta, temveč zgolj za obstanek v ligi narodov. Izpadla bo najslabša izbrana vrsta.

Na prvi domači tekmi v Stožicah je bilo prisotnih tudi okoli 1500 gasilcev, ki jih je Odbojkarska zveza v sodelovanju s sponzorji zaradi svoje požrtvovalnosti in brezpogojne pomoči tistim v stiski povabila na tekme lige narodov.