Slovenke spravile na kolena Srbkinje

Slovenke so na odločilni tekmi za uvrstitev v drugi del tekmovanja, ki bo med 10. in 16. novembrom v Ljubljani, izpolnile svoj cilj in premagale tekmice iz Srbije, ki jih vodi slovenski strokovnjak Uroš Bregar. Slovenija, ki je v uvodnem krogu premagala Dansko z 28:26, v drugem pa izgubila s Švedsko z 22:33, bo v drugi del tekmovanja prenesla dve točki. Končni razplet v skupini B bo znan po večerni tekmi med Švedsko in Dansko, ki se bo v celjski dvorani Zlatorog pričela ob 20.30.

V slovenski izbrani vrsti je bila na današnji tekmi naučinkovitejša Elizabeth Omoregie s šestimi goli, Ana Gros jih je prispevala pet, Tija Gomilar Zickero pa štiri. »V prvem polčasu smo bile malce nervozne zavoljo pomembnosti tekme. V drugem delu dvoboja smo se le zbrale, izdatno pomoč smo imele v občinstvu, ki je veliko pripomoglo k današnji zmagi. Ponosna sem na ekipo, med tekmo smo se držale dogovorov iz garderobe in se dvignile po visokem porazu proti Švedinjam. To je tisto, kar najbolj šteje. Gremo naprej,« je po tekmi povedala Ana Gros.

»V prvem polčasu smo prikazali zelo dobro predstavo, v drugem pa nam je zmanjkalo moči. Na letošnji turnir smo prišli brez nekaterih igralk, na današnji tekmi pa z izjemo uvodne postave nisem imel pravih zamenjav. Slovenija je po obrambah Amre Pandžić v drugem polčasu dobila veter v jadra, njena zmaga je zaslužena,« pa je dejal Bregar.