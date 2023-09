Slovenke so kvalifikacije zaključile z zmago (FOTO)

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v 7. krogu kvalifikacijskega turnirja za nastop na olimpijskih igrah premagala Južno Korejo s 3:0 (13, 20, 23).

Slovenke so s sproščeno igro v prvih dveh nizih tekmice povsem nadigrale. Videti je bilo, da bodo Korejke doživele grd poraz, toda že v končnici drugega dela so varovanke Marca Bonitte popustile in dovolile tekmicam, da so se razigrale. Posledica tega je bila, da je bil tretji niz precej bolj izenačen, v njem sta se ekipi menjavali v vodstvu, v končnici pa je vendarle prevladala kakovostna prednost slovenskih igralk, Mija Šiftar v napadu in blok sta vendarle poskrbela, da se tekma ni nepotrebno podaljšala.

dfgg FOTO: Piotr Sumara/polska Siatkowka

Mlada slovenska vrsta je tako spet pokazala, da je pred njo lepa prihodnost, treba pa se bo znebiti predvsem nihanj v igri in padca zbranosti. Teh je bilo tudi v zadnjem obračunu. V prvem nizu, v katerem so tekmice dosegle vsega 13 točk sicer ne, v drugem pa že. Prvi je bil na začetku, ko so tekmice izničile prednost 5:1, drugi pa ob koncu, ko so iz -11 (11:22) prišle na -4. A na srečo je mučenje končala Iza Mlakar, ki je žogo poslala na zadnjo črto. Šiftar, ki se je izkazala tudi s servisi, je bila z 12 točkami spet najučinkovitejša v slovenski vrsti, ki je kar 12 točk dosegla z bloki, pet jih je prispevala Nika Milošič, štiri pa Saša Planinšec.