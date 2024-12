Slovenke prišle do pomembne zmage

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na drugi tekmi glavnega dela evropskega prvenstva v Avstriji in Švici ter na Madžarskem na Dunaju premagala Švico s 34:25 (17:16).

Slovenske rokometašice so dosegle prvo zmago v drugem delu celinskega tekmovanja. Po porazu proti Nizozemkam z 22:26 so bile v mestni dvorani na Dunaju v okviru skupine 2 boljše od Švicark, predvsem po zaslugi igrive in dominantne predstave v začetku drugega polčasa ter izjemno zrele in učinkovite v sami končnici dvoboja.

Pred prihodom v avstrijsko prestolnico so v skupinskem delu v Innsbrucku premagale Slovakinje s 37:24 in Avstrijke s 25:24 ter izgubile proti Norvežankam s 26:33.

Najbolj učinkoviti Stanko in Abina

Pri Slovenkah sta bili na današnji tekmi najbolj učinkoviti Tjaša Stanko in Ana Abina. Obe sta dosegli po šest golov. Manca Jurič je za zmago prispevala pet, Nataša Ljepoja pa štiri zadetke.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića se bodo v ponedeljek ob 20.30 pomerile z Dankami, v sredo ob 15.30 pa še z Nemkami.

Najboljši dve reprezentanci iz skupine 1 v Debrecenu in skupine 2 na Dunaju se bosta uvrstili v polfinale, obe tretjeuvrščeni izbrani vrsti pa se bosta pomerili za končno peto mesto. V skupini 1 nastopajo Francija, Madžarska, Črna gora, Švedska, Romunija in Poljska.