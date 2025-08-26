Slovenke po zgodovinski zmagi in pomoči ZDA v osmino finala na SP!

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v izločilne boje na svojem prvem svetovnem prvenstvu, ki te dni poteka na Tajskem. Slovenke so na prvi tekmi zadnjega kroga skupinskega dela premagale Argentino s 3:0 v nizih, potrebovale pa so še zmago ZDA proti Čehinjam. Američanke so bile boljše s 3:0 v nizih.

S tem so se Slovenke na zgodovinskem prvem svetovnem prvenstvu kot drugouvrščene v skupini D uvrstile v osmino finala, kjer se bodo pomerile z zmagovalkami skupine E. To bodo bodisi Turkinje bodisi Kanadčanke, ki so si že zagotovile nastop med 16 najboljšimi, v sredo pa se bodo pomerile še za prvo mesto v skupini. Na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze so Turkinje šeste, Kanadčanke pa 12.

Slovenke, ki jih vodi italijanski strokovnjak Alessandro Orefice, so v prvem krogu skupinskega dela proti ZDA izgubile z 1:3 v nizih, a prikazale zavidljivo raven odbojke, predvsem v prvih treh nizih. V drugem obračunu so se pomerile s Češko. Po vodstvu z 2:0 v nizih so tekmice pripravile popoln preobrat in slavile s 3:2. Točka proti Čehinjam je Slovenkam ohranila realne možnosti za napredovanje, saj je Argentina v prvem krogu premagala Češko. Za preboj v izločilne boje so potrebovale zmago z najmanj 3:1, a so proti Argentini opravile še bolje – slavile so s čistih 3:0 in se zavihtile na drugo mesto skupine D, nato pa čakale razplet zadnje tekme. Američanke so v prvem nizu proti naslednicam na parketu hitro zaostale z 2:7, a se vrnile ter po preobratu osvojile niz. V drugem so prevzele pobudo v sredini niza in zmagale s 25:20. Tretji niz je bil povsem v njihovi domeni – hitro vodstvo 5:1 so zanesljivo nadzorovale do končnih 25:15. S tem so Američanke, poleg lastne zmage, poskrbele še za velik trenutek slovenskega športa. Slovenija se je ob svojem premiernem nastopu na svetovnem prvenstvu prebila v zgodovinski osmini finala.

Slovenke se bodo iz Nakhona Ratchasimane preselile v Bangkok, kjer jih dvoboj osmine finala čaka v ponedeljek, 1. septembra. Ta bo na sporedu bodisi ob 12. uri bodisi ob 15.30.