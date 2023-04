Slovenkam prestižni vizum za elito

Kaja Juvan in Tamara Zidanšek sta v teniškem svetu najvišje ravni doživljali vzpone in padce, tokrat pa sta zablesteli v polnem lesku ter priborili Sloveniji nastop na finalnem turnirju sezone v prestižni svetovni skupini. Ta velika predstava elitnih 12 reprezentanc bo novembra, prizorišče bo znano v prihodnjih tednih. Podvig Slovenije pa je na Bonifiki v Kopru še toliko bolj odmeval, saj je proti Romuniji po prvem dnevu zaostajala z 0:2 ...

Natančen pogled v zgodovino tekmovanja za pokal Billie Jean King oz. nekoč z nazivom Fed Cup (pokal Fed) razkriva, da že osem let ni bilo reprezentance, ki bi zaostanek z 0:2 v zmagah zasukala do končnega izida 3:2. In tudi Andrej Kraševec, kot zvezni kapetan režiser s klopi nove velike slovenske športne zgodbe, je v prvem pogovoru s poročevalci na Obali poudaril: "V tenisu sem doživel že številne zasuke v rezultatih, vendar takšnega, ko bi v zmagah zaostajala z 0:2 ter nato že z 2:5 v nizu, ko se Romunke lahko že po prvem sobotnem dvoboju slavile uvrstitev na finalni turnir, pa res še ne."

Pot do nove velike točke slovenskega ženskega tenisa, primerljive s tisto uvrstitvijo naših igralk pred dvema desetletjema v četrtfinale pokala Fed, je bila vse prej kot preprosta. Po zmagi pred enim letom na kvalifikacijskem turnirju v Turčiji in nato novembrskem velenjskem skalpu Kitajk so sledili nepozabni trije koprski tekmovalni dnevi. V načrtovanem sporedu sta bila le, kot je običajno, petek in sobota, toda dež z grmenjem je botroval sodnikovi odločitvi o prekinitvi odločilne 5. tekme dvojic pri izidu v zmagah 2:2. Pred tem je v soboto z zasukom zablestela Tamara Zidanšek proti tu vodilni romunski igralki Ani Bogdan, nato pa je še Kaja Juvan ugnala Jaqueline Cristian.

Nedeljsko dopoldne – resda brez dežja, a tokrat z nepredvidljivimi vetrovnimi sunki – je najprej prineslo veselje romunskemu taboru. Izkušena in uigrana dvojica Irina Bara/Monica Niculescu je dobila uvodni niz s 6:4, nato pa se je tehtnica nagnila na slovensko stran, najprej s 6:2 in nato za konec s 6:4.

"Ko se spomnim na tisti zaostanek po prvem dnevu, kar nisem mogla verjeti, kaj nama je uspelo. Obe sva bili prav presenečeni," je povedala Kaja, včerajšnjo zmago pa označila za eno največjih na dosedanji športni poti: "Tudi tista novembrska v Velenju, ko me je še v živo gledal oči, je bila prav posebna. Zdaj se tu nadaljuje to čudovito poglavje našega ekipnega duha." Za 22-letnico je zdaj na vrsti počitek, privoščila si bo nekaj dni na Lošinju, nato se bo začela pripravljati za Roland Garros.

Sloviti pariški turnir bo seveda predstavljal tudi poseben izziv Zidanškovi, ki prav tako ni skrivala izjemnega ponosa ob tem koprskem podvigu. "Da nam uspe tako zasukati tekmo, pomeni le to, da smo res dobra ekipa," je dejala in ob tem namignila: "Če bi zmagale s 3:0, ne bi tako uživale ... Zdaj je prav 'fajn'." Sledil je večer veselja, tudi pred Tamaro bo zdaj nekaj oddiha, nato pa bodo naslednji teniški izzivi že na dlani. In tako vse do novembra ter velikega slovesa od sezone z nastopom na finalnem turnirju svetovne skupine.