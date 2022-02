Slovenka spet v boju za kolajne, v drugo se ni začelo najbolje (V ŽIVO)

Začela se je druga vožnja olimpijskega veleslaloma, kjer bomo nestrpno pričakovali nastope štirih Slovenk, najbolj pa seveda Meto Hrovat, ki po polovici tekme zaseda mesto tik pod stopničkami. Švedinja Sara Hector je najbolje opravila s prvo vožnjo olimpijskega veleslaloma na progi Ledena reka v Yanqingu. Na postavitvi slovenskega trenerja Sergeja Poljšaka, na četrtem mestu z zaostankom 92 totink najboljša slovenska veleslalomistka ta hip Meta Hrovat.x

Prva je v drugi vožnji nastopila Tina Robnik, ki pa je tik pred ciljem naredila večjo napako in komaj pravilno speljala progo. S tem je pokvarila svojo uvrstitev, saj je do zadnje strmine veliko bolje opravila s progo kot v prvo. Takoj za njo je nastopila še Andreja Slokar, dvajseta iz prve vožnje, ki je prav tako dobro začela, vendar še pred strmino odstopila. Nekoliko preveč se je nagnila proti vratcom in padla na bok.

Precej boljše je v drugo opravila Ana Bucik, ki bo zadržala vsaj uvrstitev iz prve vožnje, saj je po prihodu v cilj prevzela vodstvo. Njena prednost sicer ni tako visoka, da bi lahko upali na bistveno izboljšanje rezultata ali preboj med najboljše, kar je Bucikovi že nekajkrat uspelo v drugih vožnjah. Bucikova je v zgornjem delu smučala slabo, izgubila je kar 70 stotink, vendar nadaljevala odlično, predvsem v ciljni strmini se je odrezala odlično ter tako popravila vtis.

Ena izmed favoritk, Petra Vlhova, je ostala brez kolajne in vidnejšega rezultata. Po trinajstem mestu iz prve vožnje je napadla drugo progo, kjer je želela pridobiti izgubljeni čas, ampak bila tudi v drugo neuspešna. Njena tehnika ni primerna za agresiven sneg na tokratnih olimpijskih igrah, zaradi česar Vlhova najverjetneje ne bo v boju za zlato niti na slalomski tekmi, kjer je skupaj z Američanko Michaelo Shiffrin največja favoritka.

Še ena izmed najboljših, ki je bila nezadovoljna s prvo predstavo, je bila Lara Gut-Behrami. V drugo se je izšlo po njenih željah, takoj na začetku sicer naredila napako, ki pa jo je samo še bolj podžgala za odlično nadaljevanje. V cilju je prevzela vodstvo z veliko prenostjo in vrgla rokavico najboljšim. Takoj za njo je štartala Tessa Worley, ki pa je grdo padla in se tako morala posloviti od olimpijske kolajne, ki ji še edina manjka v njeni odlični karieri. Tudi nastop za Francozinjo se je končal v snegu. Američanka Nina O Brien je namreč v predzadnjih vratcah grdo padla in obležala v cilju.

Odstop favoritke

Že v prvi vožnji je odstopila branilka naslova Američanka Mikaela Shiffrin. Na drugem mestu po prvem delu je Avstrijka Katharina Truppe z zaostankom 30 stotink sekunde, tretja je Italijanka Federica Brignone (+0,42), bronasta iz Pyeongchanga. Tik za najboljšo trojico je že Slovenka. Hrovatova se je na progi zadržala pet desetink več kot Italijanka. Tekmovalka iz Podkorena bo v drugi vožnji napadala tretjo slovensko olimpijsko kolajno na teh igrah.

Na startu prve vožnje so bile štiri Slovenke in vse so se uvrstile v najboljšo trideseterico. Ana Bucik je na 16. mestu (+1,86), Andreja Slokar je 20. (+2,52), Tina Robnik pa 21. (+2,62).

Pet ur premora

Med startom prve in druge vožnje je bilo tokrat nekoliko več časa, kar pet ur. Vmes so spravili pod streho še moški smuk, ki ga v nedeljo niso mogli izpeljati zaradi premočnega vetra.