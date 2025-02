Slovenija zaradi diskvalifikacije ostala brez boja za medalje

Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih se je hitro poslovila od boja za stopničke na tekmi za svetovni pokal v Willingenu. A razlog za to niso bili slabi nastopi, temveč diskvalifikacija, ki je zaradi neustreznega tekmovalnega dresa doletela Timija Zajca (na fotografiji) po zelo dobrem prvem skoku (140,5 m).

Enako daleč kakor 24-letni član SSK Ljubno BTC je poletela Ema Klinec, Nika Prevc je pristala pri 128 m, Anže Lanišek pa pri 131,5 m. Kljub temu, da je naša četverica ostala brez enega dosežka, se je uvrstila v finale – kot petouvrščena ekipa. Višje pa ni mogla. Slovenci (v drugo je Ema Klinec poletela 135 m daleč, Timi Zajc in Nika Prevc sta doskočila pri 124,5 m, Anžeta Laniška pa je odneslo kar 142,5 m daleč) so ostali na 5. mestu. Za četrtouvrščenimi Japonci so zaostali za 53,2 točke.

Zanesljivo so zmagali Norvežani (v postavi Thea M. Bjørseth, Kristoffer E. Sundal, Eirin M. Kvandal in Johann A. Forfang), ki so osvojili 1070,8 točke. Pred drugouvrščenimi Avstrijci so imeli na koncu skoraj 40 točk naskoka. Danes bosta na sporedu posamični tekmi, ženska se bo začela ob 12., moška pa ob 16. uri. Skakalci se bodo za točke potegovali tudi jutri (16.10).