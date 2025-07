Maratonski balkanski dvoboj za zaključek znova zgledno izvedenega turnirja odbojkarske lige narodov na slovenskih tleh je bil paša za oči. Slovenska izbrana vrsta je potrdila nesporen talent, držala občinstvo na nogah in po vrtiljaku čustev in zasukih potrdila vizum za kitajski finalni turnir. V minulem tednu dni v Stožicah je Rok Možič znova potrdil, da že sodi v krog najboljših odbojkarjev sveta, z neustrašnim Nikom Mujanovićem bosta stebra nove Slovenije na odbojkarskem parketu. Domača izbrana vrsta je poletje začela brez rezultatskih pričakovanj in z načrtovano pomladitvijo, ki naj bi pri...