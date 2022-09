Slovenija z mojstrovino Šeška ostaja v ligi B

Po današnjih tekmah zadnjega kroga v ligi narodov so znane vse reprezentance, ki so napredovale v višjo ligo ali pa izpadle v nižjo. V slovenski skupini 4 lige B je na koncu v višji razred napredovala Srbija, izpadla pa je Švedska. Srbi so z 2:0 premagali Norvežane, Slovenci pa igrali 1:1 s Švedi.

Na koncu se je razpletlo po srbskih in slovenskih notah. V Solni so povedli Slovenci po natančnem strelu Benjamina Šeška v 28. minuti. Po še nekaj zapravljenih priložnostih Slovencev je tik pred koncem prvega dela izenačil Emil Forsberg. V drugem polčasu so Švedi močno pritiskali, Slovenci so se večinoma branili, a so zdržali do konca in obstali v tem kakovostnem razredu.

Na Norveškem pa so se Erling Haaland in soigralci spopadli z zelo motiviranimi Srbi. Po začetni premoči domačih in nevarni akciji Haalanada v prvi minuti so gostje vzpostavili ravnotežje in nato po uigrani kombinaciji povedli z zadetkom Dušana Vlahovića v 42. minuti. Srbija je v drugem polčasu še bolj stopila na plin, sad tega pa je bil še drugi zadetek Aleksandra Mitrovića v 54., tega zaostanka pa Norveška ni mogla nadoknaditi.