Zlati kapetan je nazaj: Slovenija v podaljšku premagala Turčijo

Slovenska košarkarska reprezentanca je v okviru priprav na evropsko prvenstvo v Carigradu premagala Turčijo s 104 : 103 (21 : 26, 46 : 40, 73 : 62, 90 : 90). Slovenija je tokrat nastopila z vsemi najboljšimi igralci, največ točk pa sta dosegla kapetan Goran Dragić, ki je zbral 28 točk in zadel odločilno trojko v podaljšku, ter Luka Dončić, ki ni igral zadnjih pet minut rednega dela ter podaljšek, a je vseeno vknjižil 23 točk in 10 skokov.

Jutri se bodo naši pomerili še z Ukrajino, naslednji teden v sredo in soboto pa jih čakata še zadnji prijateljski tekmi proti Srbiji v Stožicah in s Hrvaško v Celju. Po uvodnih dveh prijateljskih tekmah z Nizozemsko in Črno goro se je Slovenija tokrat prvič v teh pripravah predstavila z vsemi najboljšimi. Selektor je na tribunah pustil Luko Rupnika, Jakoba Čebaška in Jurija Macuro, preostalim 12 igralcem, ki jih še ima na pripravah, pa je priložnost za igro ponudil že v prvem polčasu.

Dončić je v prvi četrtini dosegel 11 točk, Turčija pa je na začetku druge četrtine po nizu zadetih trojk povedla z 29 : 21. Slovenija se je hitro vrnila v igro, četudi na parketu ni bilo večine članov začetne peterke (Dončić, Goran in Zoran Dragić, Vlatko Čančar, Mike Tobey). Z delnim izidom 12 : 0 je prevzela vodstvo, ki ga ni izpustila do zadnje sekunde rednega dela. Turčija je po zaslugi pristranskega sojenja trojice turških sodnikov v zadnjih minutah nadoknadila zaostanek. Tri in pol minute pred koncem je ta znašal devet točk (80 : 71), 40 sekund pred koncem pa šest (88 : 82). Polaganje Eda Murića 13 sekund pred koncem rednega je bilo nepravilno blokirano, saj je žoga že prej zadela tablo, a to sodnikom ni bilo mar. Tedaj so naši še vodili za tri točke (89 : 86).

V podaljšku je slovenski selektor na klopi pustil Dončića, osrednjo vlogo pa je prevzel Goran Dragić, ki je v podaljšku dosegel kar 11 točk, vključno s trojko 18 sekund pred koncem za končnih 104 : 103. V 30 minutah je imel met iz igre 10 : 18 (trojke 1 : 3, indeks 27). Dončić je igral tri minute manj (met 8 : 16, trojke 2 : 7). Imel je še 10 skokov in 5 podaj (indeks 26). Klemen Prepelič je prispeval 14 točk (trojke 2 : 4), 12 jih je dodal Čančar (trojke 2 : 4), 10 pa Murić (11 skokov).