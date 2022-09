Slovenija v Stožicah uspela proti Norveški v boju za obstanek

Slovenska nogometna reprezentanca je danes na predzadnji tekmi lige narodov v Stožicah premagala Norveško z 2:1 (0:0). Izbrance Matjaža Keka zadnji obračun v skupini 4 lige čaka v torek ob 20.45 na Švedskem.

Slovenska vrsta si je v boju za obstanek v ligi B proti Norvežanom želela vsaj kakšno točko. Toda na začetku drugega polčasa je prejela precej poceni zadetek po napaki Žana Karničnika, a so se gostitelji pobrali in izenačili prek Andraža Šporarja, v 81. minuti pa tudi pripravili preobrat prek najboljšega slovenskega igralca Benjamina Šeška.

Slovenija, ki je proti Norveški na enajsti medsebojni tekmi šele drugič zmagala, je to storila v pomembnem trenutku, saj je z zmago, prvi v ligi B, ostala v igri za nadaljevanje igranja v tem rangu tekmovanja. Zdaj ima dve točki prednosti pred Švedsko, ki pa jo danes ob 20.45 čaka še gostovanje v Srbiji.

V vsakem primeru Slovenijo tudi v torek čaka težko delo, nenazadnje tam ne bosta igrala Jasmin Kurtić in Andraž Šporar zaradi kartonov.

Kek se je tokrat odločil za različico igralnega sistema z dvema napadalcema, to sta bila pričakovano Andraž Šporar in Benjamin Šeško. Postava je začela odločno, med drugim je v drugi minuti Benjamin Verbič prišel do strela v kazenskem prostoru, a sprožil prešibko za Örjana Nylanda v norveških vratih.

Nevarno je bilo tudi v četrti minuti, ko je po kotu in podaji z leve strani Andraž Šporar nekoliko zmedel norveškega vratarja, a je vendarle ohranil mrežo nedotaknjeno. So pa v deseti minuti po prekinitvi Norvežani zadeli, vendar so sodniki dosodili prekršek v napadu.

V 24. minuti je bilo spet nevarno po kotu Norvežanov, najprej se je z obrambo izkazal Jan Oblak, nato pa so slovenski branilci žogo poslali čez gol v nov kot. V času, ko je imela Norveška pobudo na igrišču, pa je v 32. minuti vendarle do strela na drugi strani prišel Žan Karničnik, a s slabih 20 metrov meril previsoko.

V 36. minuti je prvič na tekmi nase opozoril prvi zvezdnik Erling Haaland, ki je malce z leve strani močno sprožil, zadel pa zunanji del mreže. Oblak pa je v 45. minuti obranil še strel Lea Östigaarda z glavo iz bližine.

Takoj po začetku drugega polčasa so Norvežani povedli, po napaki in prestreženi podaji Karničnika je v kazenskem prostoru streljal Haaland in premagal Oblaka za 1:0. Slovenci so se pozneje trudili kaj več narediti v napadu, toda Norveška jim v teh trenutkih ni dopustila praktično ničesar.

V 64. minuti je drugačno nadaljevanje napovedal slalom Petra Stojanovića, ki pa, ko je prišel pred vratarja, mu ni uspelo sprožiti pravega strela. Pet minut pozneje pa je vendarle slovenska vrsta izpeljala učinkovito akcijo, po levi strani je prodrl Šeško in podal pred vrata, kjer je iz bližine zadel Šporar.

V 75. minuti je spet po levi strani v kazenski prostor prišel Šeško, njegov poskus pa je norveški vratar obranil. Le malce zatem je Oblak izvrstno posredoval in preprečil novo vodstvo tekmecev, ki so še v isti akciji žogo poslali še mimo gola, tako kot v 79. minuti na drugi strani Sandi Lovrić.

V 80. minuti je sledil nov nevaren napad Norveške, ki se je končal z malce premalo natančnim strelom, zato pa je minuto pozneje udaril Šeško, ko je z nizkim in natančnim strelom s približno 25 metrov poskrbel za slovensko vodstvo. Norvežani so nato spet pritisnili, a je slovenska obramba zdržala za pomembno zmago.