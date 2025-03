Konec je! Slovenska reprezentanca v Stožicah prišla do pomembne zmage in obstanka

Slovenska nogometna reprezentanca je ob 18. uri v Stožicah začela povratno tekmo za obstanek v ligi B lige narodov proti Slovaški. Po rednem delu srečanja je bil rezultat 0:0. Slovaki so v tem času 17-krat streljali proti golu Slovenije, Slovenci pa 15-krat proti golu Slovaške. V podaljšku smo dočakali prvi gol na tekmi! Dosegel ga je Adam Gnezda Čerin.

Prva tekma se je v Bratislavi končala z 0:0. Zmagovalec današnjega dvoboja bo v naslednji izvedbi lige narodov igral v ligi B, poraženec pa v ligi C.

Slovenija na lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife zaseda 55. mesto, Slovaška je 41. To bo sicer 11. medsebojni obračun teh dveh ekip, Slovenija je na dosedanjih desetih trikrat zmagala in dvakrat izgubila, pet tekem se je končalo z remijem, tudi zadnje tri, vključno s četrtkovo v Bratislavi.

Na tekmi tudi Robert Golob in Aleksander Čeferin. FOTO: Voranc Vogel

Iztržili aktiven izid

Slovenci so na Slovaškem iztržili aktiven izid pred domačo povratno tekmo v slovenski prestolnici, a so bili že po četrtkovi tekmi enotni, da so bili dobri v obrambi, a premalo pokazali v napadu. V slovenski izbrani vrsti danes pričakujejo podobno izenačen obračun, a si pred domačimi navijači obetajo kvalitetnejšo igro in več priložnosti.

»Naše želje in cilji so enaki kot pred tremi dnevi. Pričakujem podobno tekmo kot v Bratislavi, dva nasprotnika, ki se dobro poznata. Morda je v Bratislavi manjkala kvalitetnejša, pravilnejša odločitev v trenutkih, ko smo odvzeli žogo in so nam bili odprti koridorji,« je dejal slovenski selektor Matjaž Kek.

Tekmo sodijo Romuni na čelu z Istvanom Kovacsom.