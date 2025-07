Slovenija v Stožicah morala priznati premoč, jutri jo čaka čustveno nabita tekma

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi domačega turnirja lige narodov v ljubljanskih Stožicah izgubila proti Italiji z 0:3 (-22, -20, -23). S tem si je otežila možnosti za uvrstitev na zaključni turnir. V nedeljo jo v čustveno nabiti tekmi ob slovesu dolgoletnega reprezentanta Dejana Vinčića čaka še Srbija (20.30).

Slovenci sicer še niso povsem izgubili možnosti za uvrstitev med najboljšo sedmerico, ki si zagotovi nastop na zaključnem turnirju na Kitajskem, a nimajo vsega v svojih rokah.

Varovanci Fabia Solija imajo na računu šest zmag in pet porazov, s čimer so zunaj omenjene sedmerice. Zaključni turnir so si že zagotovili Brazilci (10-1), Italijani (9-2), Francozi (8-3), Poljaki (7-4), en osvojen niz pa manjka še Japoncem (7-4).

Sledijo Kuba (6-5), Ukrajina (6-5), Bolgarija (6-5), ZDA (6-5) in Slovenija (6-5).

V nedeljo bodo na treh turnirjih od tistih, ki se borijo za uvrstitev na zaključni turnir, še tekme ZDA - Japonska (v Chibi), Kitajska - Kuba, Bolgarija - Iran (obe v Gdansku), Ukrajina - Kanada in kot omenjeno Srbija - Slovenija (obe v Ljubljani).