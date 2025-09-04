Slovenija v Rigo potuje po treh zaporednih zmagah in z odlično popotnico pred osmino finala

Košarkarji Sloveniji so se pomerili na zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v Katovicah, kjer so dobesedno blesteli. Zmaga proti Izraelu z rezultatom 106: 96 jim prinaša tretje mesto v skupini in s tem dvoboj osmine finala v nedeljo proti drugi reprezentanci iz skupine C (Italija ali Španija).

Luka je s to trojko postal najboljši strelec na uradnih tekmah v zgodovini Slovenije!

Poleg Luke Dončića, ki je zbral še enajst skokov in devet podaj, so izstopali Alen Omić z dvojnim dvojčkom, 11 točk, 10 skokov, Aleksej Nikolić, ki je dosegel 16 točk, ter Rok Radović s 14. To je prva zmaga Slovenije na evropskih prvenstvih proti Izraelu, ki je z izkupičkom 3-2 zasedel četrto mesto v skupini D. Prva je Francija, druga Poljska, tekmovanje pa sta končali Belgija in Islandija, poroča STA.

Levica podprla naše košarkaše, ne pa tekme

»Današnja košarkarska tekma med Slovenijo in Izraelom se nikoli ne bi smela zgoditi. Dovoliti, da športniki pred milijoni gledalcev in športnih navdušencev zastopajo in promovirajo grb neke države, medtem ko ta izvaja zločine proti človeštvu, je sramota za mednarodne športne zveze vseh mogočih disciplin in tekmovanj.

Še toliko bolj, ker se vse te zveze ne morejo izgovarjati na to, da nočejo mešati športa in politike, saj so le nekaj let nazaj vse po vrsti izključile ruske športnike. Ti dvojni standardi diskreditirajo medle izgovore, ki jih FIBA, FIFA, “naša” UEFA in vsi ostali izrekajo glede Izraela. Našim košarkarjem želimo vso srečo na današnji tekmi in želimo, da zmagajo, tekma pa naj bo polna pretihotapljenih palestinskih zastav in žvižgov proti himni izraelske države. Kajti šport je vedno bil orodje legitimacije in normalizacije vseh mogočih avtoritarnih in zločinskih režimov. Boriti se proti tej propagandi je del izvajanja pritiska na mednarodno skupnost, da zaustavi genocid v Gazi.«