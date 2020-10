Slovenija stiska pesti: odličen rezultat Kranjca po prvi vožnji

Žan Kranjec je odlično opravil svojo nalogo v prvi vožnji uvodnega veleslaloma sezone 2020/21 svetovnega pokala alpskih smučarjev. Najboljši slovenski veleslalomist je v največji meri izkoristil startno številko 1. Iz veleslalomske prve jakostne skupine ga je prehitel le Švicar Gino Caviezel, in to za zgolj šest stotink sekunde.



Razmere na ledeniškem uvodu v tekmovalno zimo so optimalne, razlike med najboljšimi tekmovalci pa minimalne.



Kranjec se je prvič na ledeniku Rettenbach nad Söldnom na progo podal s startno številko 1. Ob prihodu v cilj je bil s svojim nastopom vidno zadovoljen, s časom 1:08,19 je letvico za tekmovalce, ki so se po strmini spustili takoj za Slovencem, postavil previsoko.



Šele tekmovalec s startno številko 12 Caviezel je za malenkost izboljšal čas Kranjca. Pred tem Kranjca ni premagal niti nosilec malega kristalnega globusa v disciplini v pretekli sezoni Norvežan Henrik Kristoffersen. Za Kranjcem, s katerim sta trenirala v pripravljalnem obdobju, je zaostal štiri stotinke sekunde.



Zmagovalec zadnjih dveh söldenskih preizkušenj Francoz Alexis Pinturault je četrti z zaostankom 15 stotink sekunde. Lani drugouvrščeni Francoz Mathieu Faivre je za Slovencem zaostal 1,12 sekunde.



Aleksander Aamodt Kilde iz Norveške, ki je na mestu skupnega zmagovalca svetovnega pokala v sezoni 2019/20 nasledil avstrijskega asa Marcela Hirscherja, je na prvi tekmi po napaki in odstopu ostal brez uvrstitve.



Druga vožnja bo ob 13.15. Za postavitev na drugi progi bo poskrbel slovenski trener Klemen Bergant. Kranjec je lansko söldensko preizkušnjo končal na tretjem mestu.