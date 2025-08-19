Slovenija in fenomenalni Dončić sesula Britance (VIDEO)

Košarkarji Slovenije so v petem pripravljalnem testu pred evropskim prvenstvom, ki se bo začel naslednji teden, vpisali prvo zmago. V Stožicah so premagali Veliko Britanijo s 93:81 (27:22, 56:40, 75:52), v ospredju pa je bil znova Luka Dončić, ki je zbral 28 točk.

Slovenija bo do odhoda na Poljsko odigrala še eno srečanje, in sicer se bo v četrtek zvečer predstavila gledalcem v Beogradu proti Srbiji, ki je na eurobasketu prvi favorit za zlato medaljo.

https://x.com/LukaUpdates/status/1957879887382868085

Selektor Aleksander Sekulić je danes priložnost ponudil vsem štirinajstim igralcem, po točkah sta izstopala še Gregor Hrovat s 15 točkami in Klemen Prepelič - 12, končno dvanajsterico, ki bo odpotovala na Poljsko, pa bo predvidoma razkril po vrnitvi iz Srbije.

Slovenija bo uvodno tekmo na EP igrala 28. avgusta proti Poljski, nato pa jo v skupinskem delu čakajo še Francija, Belgija, Islandija in Izrael.