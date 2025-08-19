PRIPRAVLJALNA TEKMA

Slovenija in fenomenalni Dončić sesula Britance (VIDEO)

Zadnja domača pripravljalna tekma pred evropskim prvenstvom.
Fotografija: Luka Dončić v akciji. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
Odpri galerijo
Luka Dončić v akciji. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

STA, M. U.
19.08.2025 ob 21:57
19.08.2025 ob 22:12
STA, M. U.
19.08.2025 ob 21:57
19.08.2025 ob 22:12

Poslušajte

Čas branja: 1:19 min.

Košarkarji Slovenije so v petem pripravljalnem testu pred evropskim prvenstvom, ki se bo začel naslednji teden, vpisali prvo zmago. V Stožicah so premagali Veliko Britanijo s 93:81 (27:22, 56:40, 75:52), v ospredju pa je bil znova Luka Dončić, ki je zbral 28 točk.

image_alt
Luka Dončić v natikačih na bencinski črpalki sredi Slovenije presenetil obiskovalce

Slovenija bo do odhoda na Poljsko odigrala še eno srečanje, in sicer se bo v četrtek zvečer predstavila gledalcem v Beogradu proti Srbiji, ki je na eurobasketu prvi favorit za zlato medaljo.

https://x.com/LukaUpdates/status/1957879887382868085

Selektor Aleksander Sekulić je danes priložnost ponudil vsem štirinajstim igralcem, po točkah sta izstopala še Gregor Hrovat s 15 točkami in Klemen Prepelič - 12, končno dvanajsterico, ki bo odpotovala na Poljsko, pa bo predvidoma razkril po vrnitvi iz Srbije.

image_alt
Reprezentanca visoko izgubila v Litvi in Latviji: izlet na Baltik blizu košarkarske katastrofe

Slovenija bo uvodno tekmo na EP igrala 28. avgusta proti Poljski, nato pa jo v skupinskem delu čakajo še Francija, Belgija, Islandija in Izrael.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Luka Dončić košarka tekma

Priporočamo

Policijski Audi na primorki grdo kršil pravila reševalnega pasu? Tak je odgovor policije
Starši pripeljali dečka (7) v bolečinah: mislili, da se je udaril, a resnica veliko hujša
Šok v parlamentu, poslanec mrtev, storil naj bi samomor
Slovenija in fenomenalni Dončić sesula Britance (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Policijski Audi na primorki grdo kršil pravila reševalnega pasu? Tak je odgovor policije
Starši pripeljali dečka (7) v bolečinah: mislili, da se je udaril, a resnica veliko hujša
Šok v parlamentu, poslanec mrtev, storil naj bi samomor
Slovenija in fenomenalni Dončić sesula Britance (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.