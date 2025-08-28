EUROBASKET 2025

Luka Dončić in druščina poražena za uvod

To je bil šele drugi poraz Slovenije v uvodnih tekmah na zadnjih desetih eurobasketih od 2003 dalje.
Fotografija: FOTO: Fiba
FOTO: Fiba

STA, S. U.
28.08.2025 ob 21:35
28.08.2025 ob 22:48
STA, S. U.
28.08.2025 ob 21:35
28.08.2025 ob 22:48

Slovenska košarkarska reprezentanca je s porazom začela evropsko prvenstvo v Katovicah. Premoč je morala priznati domači reprezentanci Poljske, ki je slavila s 105:95 (29:25, 47:46, 80:69).

Dončić s 34 točkami

Luka Dončić in druščina, ki so prejšnji eurobasket 2022 v Berlinu končali s porazom prav proti Poljski v četrtfinalu, tudi danes pa niso bili kos reprezentanci, ki ni veljala za favorita, a je imela v dvorani Spodek glasno podporo s tribun in dovolj razpoloženih košarkarjev na parketu. Najboljši strelec pri Sloveniji je bil Luka Dončić s 34 točkami.

To je bil šele drugi poraz Slovenije v uvodnih tekmah na zadnjih desetih eurobasketih od 2003 dalje. Leta 2015 jo je v Zagrebu premagala Hrvaška, prvenstvo pa je Slovenija tedaj končala v osmini finala.

V soboto s Francijo

V skupinskem delu 42. evropskega prvenstva v Katovicah se bodo varovanci selektorja Aleksandra Sekulića pomerili še s Francijo v soboto ob 17. uri, Belgijo v nedeljo ter po dnevu premora z Islandijo ter Izraelom. V nadaljevanje tekmovanja se bodo uvrstile prve štiri reprezentance.

