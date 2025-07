Slovenija prišla na svetovnem prvenstvu do medalje! Mladi košarkarji navdušili (VIDEO)

Slovenska košarkarska reprezentanca fantov do 19 let je na svetovnem prvenstvu v Švici osvojila bronasto medaljo. V tekmi za tretje mesto je bila boljša od Nove Zelandije z 91:87 (26:19, 52:46, 75:64).

Slovenija je tretjič v tej starostni kategoriji igrala na svetovnem prvenstvu. 2003 je bila sedma, 2023 pa deveta. Reprezentanca do 19 let je tudi lani na evropskem prvenstvu osvojila bronasto medaljo.

Najboljši posamezniki zasedbe, ki jo je vodil trener Danijel Radosavljević, so bili Vit Hrabar z 20 točkami in metom 5:7 za tri točke, Žak Smrekar, ki je prav tako dosegel 20 točk, Urban Kroflič, ki je zbral 19 točk in 14 skokov (indeks 31) ter Mark Padjen (13 točk).

Dva poraza proti Nemčiji

Slovenija je v skupinskem delu SP izgubila z Nemčijo in Kanado, premagala pa je Kitajsko. V osmini finala je bila za točko boljša od Argentine, v četrtfinalu je visoko ugnala Izrael, v polfinalu pa je morala še enkrat priznati premoč Nemčiji.

V finalu SP bosta danes igrali Nemčija in ZDA.