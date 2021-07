Slovenija po šovu Dončića premagala svetovne podprvake

Le za sedem točk zgrešil rekord olimpijskih iger

Razpoložen tudi Prepelič

Košarkarji Slovenije so v premiernem nastopu na olimpijskih igrah v Tokiu premagali Argentino, aktualnega svetovnega podprvaka, s 118 : 100 (32 : 24, 62 : 42, 88 : 66).Slovenija zna čelu je prikazala izjemno predstavo in v vseh pogledih nadigrala aktualne svetovne podprvake. V prvem polčasu si je na krilih virtuoza Dončića, ki je v tem času dosegel kar 31 točk, priigrala 20 točk naskoka. Dončić je tekmo končal pri 48 točkah in tako le za sedem točk zgrešil rekord olimpijskih iger, ki ga je leta 1988 proti Španiji postavil brazilski ostrostrelec. S tem je postal rekorder po številu doseženih točk na eni tekmi v dresu reprezentance Slovenije.je dodal 22 točk, 12 jih je dosegelpa se je izkazal z 11 točkami in s 14 skoki.Slovenija nastopa v skupini B. Naslednja tekma jo čaka v četrtek ob 6.40 proti Japonski, zadnja v predtekmovanju pa 1. avgusta ob 10.20 s Španijo.V četrtfinale se bosta uvrstili dve najboljši ekipi iz treh predtekmovalnih skupin ter dve tretjeuvrščeni. Četrtfinale je na sporedu 3. avgusta.