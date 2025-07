Slovenija po drami v Stožicah premagala Srbijo, čustvena tekma za slovenskega reprezentanta

Slovenska odbojkarska izbrana vrsta si je z zmago proti Srbiji s 3:2 (21, -23, -23, 18, 15) po drami priigrala nastop na zaključnem turnirju osmerice na Kitajskem. Ob tem se je v čustveno nabitem obračunu poslovila tudi od dolgoletnega podajalca Dejana Vinčića, ki je več kot 20 let nosil reprezentančni dres.

Slovenci so v Stožicah najprej premagali Kanado s 3:1, nato Nizozemsko s 3:0, v soboto pa so morali priznati premoč svetovnim prvakom Italijanom z 0:3. Navidez so si s tem zaprli vrata zaključnega turnirja, a so jim danes pomagali Kanadčani, Japonci in Kitajci.

S tem so imeli na zadnji tekmi vse v svojih rokah, s slavjem proti Srbiji pa so po razmerju zmag in porazov 7-5 zasedli šesto mesto. To pomeni, da se bodo konec tega meseca na Kitajskem v četrtfinalu pomerili proti Franciji.

Posebna slovesnost na igrišču

Na zaključnem turnirju pa ne bo igral Vinčić, ki se je reprezentančno upokojil po koncu dvoboja s posebno slovesnostjo na igrišču, na kateri so se dolgoletnemu podajalcu poklonili številni vidni člani reprezentance ter ob družini in prijateljih tudi številni visoki gosti na čelu s predsednico države Natašo Pirc Musar.

Osemintridesetletni Vinčić je za izbrano vrsto odigral 238 tekem in se podpisal pod vse največje uspehe Slovenije na velikih tekmovanjih.

Trikrat je bil srebrn in enkrat bronast na evropskem prvenstvu, do četrtega mesta je pomagal reprezentanci enkrat na SP in dvakrat v ligi narodov, na lanskih OI pa je bila Slovenija peta.