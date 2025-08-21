»EDINA DOBRA STVAR V SRBIJI JE KOŠARKA«

Slovenija nemočna proti Srbiji – boleč poraz pred EuroBasketom

Slovenska reprezentanca je izgubila z rezultatom 106:72.
Fotografija: Med tekmo
Med tekmo FOTO: X, zaslonski posnetek

A. G.
21.08.2025 ob 22:04
21.08.2025 ob 22:52
A. G.
21.08.2025 ob 22:04
21.08.2025 ob 22:52

Slovenska košarkarska reprezentanca je v Beogradu odigrala zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom EuroBasketa, ki se čez šest dni začne v Latviji. Nasprotnik je bila izjemno močna Srbija, eden glavnih favoritov za evropski naslov.

Tekma v razprodani Beograjski areni, največji dvorani na Balkanu, je imela poseben naboj, saj so navijači imeli redko priložnost spremljati dvoboj dveh najboljših košarkarjev sveta – Luko Dončića in Nikolo Jokića.

Slovenska reprezentanca je izgubila z rezultatom 106:72.

Kljub Dončićevim poskusom in borbenosti ekipe so bili Srbi premočni in slavili z visoko razliko. Slovenija tako zaključuje priprave z bolečim porazom, a tudi z jasno sliko, kje bo morala dvigniti raven igre, če želi na prvenstvu konkurirati najboljšim.

Slovenci zaključujemo priprave z visokim porazom in se zdaj obračamo proti Latviji, kjer nas čaka pravi izziv.

Iz družbenih omrežij

Kot je videti na družbenih omrežjih Dončić kljub porazu z dobro voljo deli avtograme, srbski otroci so navdušeni.

Beograjska publika je izžvižgala Milorada Dodika.

»Edina dobra stvar v Srbiji je košarka.«

košarka Srbija Slovenija Luka Dončić Beograd tekma evropsko prvenstvo Nikola Jokić eurobasket reprezentanca

