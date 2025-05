Slovenija na svetovnem prvenstvu ponovno izgubila

Slovenska hokejska reprezentanca je v tretji tekmi na svetovnem prvenstvu elitne skupine doživela tretji poraz. V Stockholmu je v predtekmovalni skupini A klonila proti Latviji z 2:5 (0:0, 2:4, 0:1). Slovenija je na prvih dveh tekmah doživela poraza s Kanado z 0:4 in Slovaško z 1:3.

Slovenija je dvoboj začela z željo ponoviti zadnjo tretjino s Slovaško, ko je igrala povsem enakovredno in dosegla tudi prvi gol na tekmovanju. Obenem pa bi lahko Slovenci izkoristili tudi slabšo zadnjo predstavo Latvije, ki jo je Kanada premagala s 7:1.

Slovenski vrsti je odlično kazalo na začetku drugega dela, ko je za vodstvo poskrbel Marcel Mahkovec, ter tudi še v 33. minuti, ko je na 2:3 znižal Blaž Gregorc. A Latvijci so znali ustaviti slovenske nalete, v drugi tretjini dosegli še en gol, v zadnji pa potrdili uspeh s še enim.

V medsebojnih dvobojih slovenske in latvijske izbrane vrste so hokejisti z Baltika zdaj statistiko popravili na 12 zmag s 14 tekem. Slovenija je edino zmago na uradnih tekmovanjih dosegla na SP leta 2011.

Po treh krogih je Slovenija tako še vedno pri ničli na lestvici in na zadnjem mestu. Na SP jo čakajo še štiri tekme; 15. maja proti Finski, 16. maja proti gostiteljici Švedski in za konec 18. in 19. maja še proti Avstriji in Franciji.