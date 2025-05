Slovenija na Švedskem ponovno izgubila

Slovenska hokejska reprezentanca je v drugi tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v predtekmovalni skupini A v Stockholmu izgubila proti Slovaški z 1:3 (0:2, 0:1, 1:0). Slovenija je v uvodni tekmi v soboto klonila proti Kanadi z 0:4.

Slovenija je na dvoboju proti Slovaški iskala prvi gol in morda še prvo točko na letošnjem SP. Obe ekipi sta prvenstvo začeli s porazom v uvodnih dvobojih, danes pa so bili Slovaki boljši predvsem v prvih dveh tretjinah, ko so dosegli vse tri gole.

Slovenci so zapretili v zadnjem delu, Ken Ograjenšek je v 47. minuti dosegel prvi slovenski gol na SP za znižanje na 1:3, a še kakšnega zadetka izbrancem Eda Terglava nato ni uspelo doseči.

Slovenija bo imela po dveh zaporednih tekmah na SP zdaj prost ponedeljek, naslednja tekma jo čaka v torek popoldne, ko bo njena tekmica Latvija.