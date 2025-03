Skakalci Ema Klinec, Domen Prevc, Nika Prevc in Anže Lanišek na SP srebrni na tekmi mešanih ekip

Slovenski skakalci v postavi Ema Klinec, Domen Prevc, Nika Prevc in Anže Lanišek (465,2 točke) so po prvi seriji tekme mešanih ekip na svetovnem prvenstvu v Trondheimu na drugem mestu. Slovenci, pri katerih sta blestela Nika Prevc in Lanišek, za vodilno Norveško zaostaja za 32,5 točke.

Tekma mešanih ekip prvič v zgodovini svetovnih prvenstev poteka na veliki skakalnici, za kolajne se je borilo kar 15 ekip, osem jih bo nastopilo v finalu.

Kot prva je nastopila Klinec (104,5 metra), po njenem nastopu pa je bila Slovenija šele na petem mestu in je za vodilno Norveško po enem skoku zaostajala za 35,9 točke.

Nato je bil na vrsti Domen Prevc, ki je prikazal dober skok ob vetru v hrbet in z daljavo 130,5 metra Slovenijo popeljal na četrto mesto. Zaostanek za Norveško je bil 46,8 točke.

Izjemen skok

Izjemen skok je nato prikazala Nika Prevc v tretji menjavi, ki je s 133,5 metra Slovenijo popeljala na drugo mesto s 30,8 točke zaostanka za Norveško.

V zadnji menjavi je Lanišek (134 metrov) le še potrdil drugo mesto za Norveško. Tretji Avstrijci imajo za Slovenijo 21,6 točke zaostanka.

Slovenija ima s šestih dosedanjih izvedb na SP en bron iz leta 2023 v Planici, a na srednji napravi, ki so ga osvojili Nika Križnar, Timi Zajc, Ema Klinec, Anže Lanišek.