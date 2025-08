Slovenija med štirimi najboljšimi na svetu

Velikih zmag vajena slovenska športna javnost ob porazih hitro viha nos, a dosežku in predvsem igri slovenskih odbojkarjev ne gre gledati v zobe. Pomlajena reprezentanca je v dveh mesecih in pol preskakovala stopnice in se spotaknila šele v boju za odličja, kjer jih še na začetku poletja ni videl nihče. Lesena kolajna je pustila malo grenkega priokusa, a ne pozabimo, Slovenija je med štirimi najboljšimi reprezentancami sveta v tekmovanju, v katerem igrajo le največje odbojkarske zvezde. V prihodnjem desetletju bo skoraj zagotovo prišla tudi sezona, ko bodo na eni od stopničk stali slovenski od...