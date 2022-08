Slovenija je veliko več kot Luka in Gogi

Če se človek iz porazov nauči več kot iz zmag, slovenski košarkarji v pripravah na evropsko prvenstvo niso osvojili kdo ve kako pomembne lekcije. So pa znova spoznali, da so skoraj nepremagljivi, kadar delujejo složno, kot da prihajajo iz iste ulice, kot jih je pred dnevi hvalil srbski selektor Svetislav Pešić. Proti Hrvaški so se prepričali, da lahko zmagujejo tudi ob slabšem dnevu prvega zvezdnika Luke Dončića. Zmaga s 94:88 (77:72, 41:46, 25:25) je bila pred 5200 gledalci v celjski dvorani Zlatorog sladka. Slovenija pred petimi leti, ko je osvojila naslov najboljše na stari celini, ni doživela poraza in še najbolje bi bilo, če bi to ponovila na letošnjem eurobasketu, kjer velja za glavnega favorita. Prej jo čakata še dve tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Slovenci bodo v četrtek v Celju gostili Estonijo in v nedeljo gostovali pri Nemčiji v Münchnu. Od tam se bodo odpravili v Köln, kjer jih za uvod EP 1. septembra čaka dvoboj z Litvo. Ekipa Aleksandra Sekulića je bila na prijateljskih tekmah boljša od Nizozemske (83:76), Črne gore (70:52), Turčije (104:103), Ukrajine (86:82), Srbije (97:92) in Hrvaške. Slednja se je pokazala v povsem drugačni luči kot pred dvema meseca, ko je v kvalifikacijah za SP v Stožicah klonila za 28 točk, kar je predvsem zasluga prihoda ameriškega organizatorja igre Jaleena Smitha. A se ni mogla izogniti petemu zaporednemu porazu proti Sloveniji, to je nazadnje premagala septembra 2018. Proti Srbiji se je Slovenija znašla brez Gorana Dragića, proti Hrvaški je bil prav kapetan tisti, ki je sprožil zasuk po zaostanku z devetimi točkami (44:53). Veteran, ki se bo preselil k Chicago Bulls, je v tretji četrtini dosegel 14 točk od skupaj 19. Še dve več je zbral odlični Denverjev strelec Vlatko Čančar (trojke 4:6). Tretji član lige NBA, Dallasov as Dončić, tokrat ni blestel, v 21 minutah je dosegel deset točk (met 2:9, trojke 1:7, 6 podaj, 5 skokov, 5 izgubljenih žog). Za Sekulića, ki je seznam potnikov na EP skrčil na 14 igralcev, je najbolj dobrodošlo spoznanje, da lahko Slovenija dobro deluje tudi brez Dončića in Dragića, ki sta presedela zadnjo četrtino. Še več, fantje so si najvišjo prednost 87:76 priigrali v postavi Čančar, Luka Rupnik, Gregor Hrovat, Klemen Prepelič in Žiga Dimec.

Pogovor v slačilnici zalegel

»Hrvaška nam je v prvem polčasu povzročala obilico preglavic. Med odmorom smo se pogovorili v garderobi, prišli na igrišče z več energije, dvignili smo raven igre v obrambi, posledično nam je stekel napad in vse je bilo precej lažje. Vesel sem, ker nam je uspelo enakomerno razdeliti minutažo med igralce,« je bil nad kolektivno predstavo navdušen Sekulić, ki bo moral prečrtati še dva igralca. Proti Hrvaški sta počivala Žiga Samar in Jakob Čebašek. Mike Tobey se je izkazal z 11 točkami in 6 skoki. »Vedno je lepo zmagati, tudi če gre samo za test. Pokazali smo karakter in borbenost,« je povedal Američan, ki je okrepil Barcelono. Igralec tekme je bil Čančar: »Končali smo priprave, zdaj bo šlo zares. Lepo je bilo videti, da so končnico tekme igrali košarkarji, ki v reprezentanci sicer nimajo tako izrazitih vlog.«