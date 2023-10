Slovenija je ugnala Finsko! Vse bližje smo uvrstitvi na evropsko prvenstvo

Slovenski nogometaši so v polnih Stožicah tudi pred očmi predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina igrali zelo pomembno tekmo v boju za nastop na EP v Nemčiji. Gostili so enega od treh neposrednih tekmecev za prvi dve mesti v skupini, ki vodita na zaključni turnir.

Kekovi izbranci so svoje delo opravili z odliko, že v prvem polčasu so s Šeškovima goloma prišli do lepe prednosti, v drugem pa z zadetkom Janže potrdili peto zmago.

V slovenski skupini H je pred tem Severna Irska s 3:0 ugnala San Marino, ob 20.45 pa se bo začel dvoboj Danske in Kazahstana. Slovenija ima na vrhu lestvice 16 točk, Danska je pri 13, Finska in Kazahstan pa pri 12.

Kek ni presenetil s postavo

Kek je tekmo začel z bolj ali manj pričakovano postavo glede na nekatere težave s poškodbami predvsem v obrambni vrsti, kjer med drugimi ni bilo Davida Brekala, tako da je v osrčju branilske vrste ob Jaki Bijolu začel Miha Blažič. Ta dva uvodoma nista imela veliko dela, saj je Slovenija odločno začela in v osmi minuti prvič resneje poskusila s strelom, ko je Petar Stojanović meril malce previsoko z desne strani kazenskega prostora.

V 15. so gostitelji domiselno izvedli kot z leve strani, po katerem je do strela prišel Jan Mlakar, a zgrešil, le malce zatem pa je Leo Väsiänen naredil prekršek nad Andražem Šporarjem, nakar je sledila enajstmetrovka. To je v 17. minuti izkoristil Benjamin Šeško za zasluženo vodstvo z 1:0.

V 20. minuti se je za strel od daleč odločil Timi Max Elšnik in le za malo zgrešil cilj, osem minut pozneje pa je Šeško podvojil slovensko prednost, ko je po Šporarjevi podaji pobegnil finski obrambi in na koncu rutinirano ugnal še vratarja gostov Lukasa Hradeckyja.

Tudi po dveh golih pobuda naših

Slovenska vrsta je še naprej imela pobudo, Fincem ni dopustila praktično ničesar, sama pa si priigrala še nekaj obetavnih akcij, med drugimi je v 45. minuti do novega strela prišel Stojanović, a takrat ni posebej ogrozil finskih vrat.

Že v uvodu drugega polčasa si je nov strel priigral Šporar, a iztržil le kot, sicer pa je bilo v prvih minutah nadaljevanja mirno in brez posebnih razburjenj.

Finci so na trenutke pritiskali, v 66. minuti tudi prvič na tekmi resneje zagrozili po kotu z leve strani, vendar je na koncu Jan Oblak žogo brez težav spravil v svoje naročje. Kapetan Slovenije je ujel žogo tudi v 70. minuti, ko je v kazenskem prostoru streljal Teemu Pukki.

V isti minuti pa je na drugi strani Žan Vipotnik (ta je po uri igre zamenjal načetega Šeška) zbežal obrambi Finske, prišel sam pred Hradeckyja in ga premagal s strelom pod prečko, a iz nedovoljenega položaja.

V 75. minuti je izvrstno posredoval Oblak v dvoboju ena na ena z Danielom Hakansom, v sodniškem dodatku pa je slovensko zmago potrdil Erik Janža s strelom z leve strani kazenskega prostora.