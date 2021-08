Slovenija dobila še eno srebrno medaljo

Slovenski strelec Franček Gorazd Tiršek je na paraolimpijskih igrah v Tokiu osvojil srebrno medaljo v disciplini zračna puška stoje v kategoriji R4. V finalu ga je ugnal le Šved Philip Jonsson. V predtekmovanju na strelišču Asaka je Tiršek dosegel četrto izhodišče, pred njim so bili Italijan Andrea Liverani, Novozelandec Michael Johnson in Ukrajinec Vasil Kovaljčuk. V finalu pa je nastopil odlično in bil vseskozi na območju dobitnikov medalj. V zadnjih strelih si je najprej zagotovil medaljo, potem že zanesljivo vsaj srebro in se tudi močno približal vodilnemu Švedu. A je Jonsson na koncu le bil boljši z novim paraolimpijskim rekordom 252,8 kroga. Tiršek je za njim zaostal za 0,8 kroga. Bron si je pristreljal Liverani s končnim izidom 230,7 kroga.



Za Tirška je današnje odličje že tretje na paraolimpijskih igrah. Tudi prejšnji dve, obe srebrni, je dobil v tej disciplini na igrah v Londonu 2012 in Riu 2016.



Skupno pa je Tirškova medalja v Tokiu že 50. za slovenske športnike invalide na paraolimpijskih igrah, upoštevajoč nastope za samostojno Slovenijo in za nekdanjo Jugoslavijo.

