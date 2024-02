Slovenija do uvodne zmage na krilih Prepeliča in Blažiča

Slovenska košarkarska reprezentanca je z zmago začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2025. V Kopru je premagala Ukrajino s 87:73. Slovenija, ki bo v nedeljo v Kopru igrala še proti Izraelu, je s tem naredila pomemben korak k uvrstitvi na naslednji eurobasket, saj je v tej kvalifikacijski skupini le še Portugalska, na prvenstvo pa vodijo prva tri mesta. Evropsko prvenstvo 2025 bo potekalo v Limassolu na Cipru, Katovicah na Poljskem, finskem Tampereju in Rigi v Latviji.

Slovenija je v primerjavi z lanskim svetovnim prvenstvom v Aziji nastopila brez Luke Dončića, Zorana Dragića in Gregorja Glasa, Aleksej Nikolić pa je tekmo zaradi zdravstvenih težav spremljal s klopi.

Selektor Aleksander Sekulić, ki je na čelo reprezentance prišel 2020 in bo skušal selekcijo popeljati na četrto veliko tekmovanje po OI 2021, EP 2022 in SP 2023, je imel v postavi oba člana iz evrolige, Žigo Samarja in Mika Tobeyja, s katerima je tudi začel tekmo.

30 točk Prepeliča

Na prvo vodstvo Slovenije je moralo 2500 gledalcev v Bonifiki počakati na vstop kapetana Klemna Prepeliča. Z njegovimi devetimi zaporednimi točkami je Slovenija na kratko povedla (15:12), tekmeca pa je nato lovila vse do začetka drugega dela, ko je Klemen Prepelič, ki je v prvem polčasu dosegel 17 točk s stoodstotnim metom iz igre, kapetansko začel razigravati še soigralce.

Prvi se mu je pridružil Jaka Blažič, ki je v dobrih sedmih minutah nadaljevanja dosegel 12 točk in Slovenijo povedel v vodstvo 51:42, nato pa so se mu pridružili še ostali.

Na koncu je Slovenija suvereno prišla do prvih dveh točk, Prepelič pa je s 30 točkami (iz igre 6:12, trojke 4:9, 9 podaj, indeks 29) izenačil svoj rekord na uradnih tekmah v državnem dresu. Enako število točk je dosegel pred dvema letoma prav v Kopru proti Švedski.

Osemnajst točk, kar je pet manj od rekorda v reprezentanci, je zabeležil Jaka Blažič (trojke 4:9), enajst jih je dodal Mike Tobey (9 skokov), po deset pa sta jih prispevala Žiga Samar in Gregor Hrovat.