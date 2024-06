Slovenija bo v osmini finala igrala proti velikemu Ronaldu!

Slovenska nogometna reprezentanca se bo v osmini finala evropskega prvenstva v Nemčiji pomerila proti Portugalski. Dvoboj bo v Frankfurtu na sporedu v ponedeljek ob 21. uri.

Pred zadnjima tekmama skupinskega dela, torej v skupini F, je bilo jasno, da sta možna nasprotnika varovancev selektorja Matjaža Keka le Romunija kot zmagovalka skupine E in Portugalska kot najboljša v skupini F.

Razplet večernih dvobojev je določil, da se bo še drugič letos Sloveniji zoperstavila Portugalska. Na prijateljski tekmi 26. marca je Slovenija v Stožicah zmagala z 2:0, tokrat pa bo imel dvoboj precej večji tekmovalni naboj.

Portugalci so na zadnji tekmi skupinskega dela presenetljivo izgubili proti Gruziji (0:2), ki se je s tretjega mesta prav tako uvrstila v izločilne boje. Turki pa so premagali Čehe z 2:1 in si zagotovili drugo mesto v skupini F.

Preostali pari osmine finala so Španija - Gruzija, Nemčija - Danska, Francija - Belgija, Romunija - Nizozemska, Avstrija - Turčija, Anglija - Slovaška ter Švica - Italija.

Na EP v nogometu bosta zdaj na sporedu dva prosta dneva pred prvimi tekmami osmine finala. Te bodo na sporedu od sobote do torka. Četrtfinalni boji bodo 5. in 6. julija, polfinale 9. ter 10. julija, finale pa bo v Berlinu 14. julija.

Po vstopnice v petek

Navijači se bodo lahko v boj za vstopnice osmine finala podali v petek okoli 10. ure, ko bodo na voljo dragoceni kosi papirja za zgodovinsko prvo tekmo Slovenije v izločilnih bojih velikih tekmovanj.

Veselje naših reprezentantov ob uvrstitvi v izločilne boje. FOTO: Lee Smith Reuters

Doslej si je tekme slovenske reprezentance na stadionih v Stuttgartu, Münchnu in Kölnu ogledalo približno 44.000 Slovencev, več tisoč jih je v Nemčijo prišlo tudi brez vstopnic in si tekme ogledalo v različnih navijaških conah.