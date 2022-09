Drama že v prvi minuti: prva četrtina pripadla Slovencem

Slovenske košarkarje po nedeljskem porazu z Bosno in Hercegovino ter dnevu odmora čaka nova zahtevna preizkušnja na evropskem prvenstvu v Kölnu. Dvoboj z Nemčijo bo, kot pravijo varovanci selektorja Aleksandra Sekulića, pokazal, kakšna je vrednost te reprezentance.

Slovenija ima ob dveh zmagah proti Litvi in Madžarski enak izkupiček kot Francija ter Bosna in Hercegovina, po dvoboju z Nemčijo pa jo v sredo ob 17.15 čaka še obračun s Francijo. Z dvema zmagama je lahko Slovenija prva v skupini, nižje od četrtega mesta pa ne more več, kar pomeni, da je že uvrščena v izločilne boje oziroma osmino finala v Berlin.

Mike Tobey se je očitno poškodoval ob prvem skoku za žogo. Odšel je v slačilnico, zamenjal ga je Žiga Dimec. Prve minute so bile za Slovence zelo stresne. Kmalu so se pobrali in tudi Tobey se je vrnil v igro.