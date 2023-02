Slovenski upi pometli s konkurenco in postali svetovni prvaki

Ajda Košnjek, Rok Masle, Nika Prevc in Maksim Bartolj so na zadnji tekmi mladinskega svetovnega prvenstva v kanadskem Whistlerju prepričljivo osvojili naslov prvakov na mešani ekipni tekmi v smučarskih skokih. Zbrali so 920,2 točke, srebro je osvojila Japonska z 875,2 točke, bron pa Nemčija z 873,7.

Tekma se za Slovenijo sicer ni začela tako kot se je končala. Ajda Košnjek je skočila 88 metrov, kar je bila le osma ocena skupine. Rok Masle je imel s 94,5 m četrto oceno druge izmenjave, Nika Prevc pa je z 98,5 m ekipo že popeljala na vrh, ki ga je potrdil Bartolj je z 99 m. Po prvi seriji sta Sloveniji sledili Nemčija in Avstrija.

V finalu je Košnjek skočila precej dlje, 94,5 m, Masle je imel prvo oceno izmenjave s 101,5 m tako kot Prevc s 102,5 m, zanesljivo zmago pa je potrdil Bartolj s 96 m. To je prvi naslov za Slovenijo na MSP na mešanih ekipnih tekmah v smučarskih skokih po Lake Placidu 2017, skupno pa tretji v zgodovini.