Slovenci pokvarili vtis iz prvega polčasa in visoko izgubili z Dansko

Slovenski rokometaši so po uvodni zmagi nad Makedonci s 27 : 25 danes v Debrecenu doživeli poraz proti favoriziranim Dancem. Odločilna tekma za napredovanje v drugi del tekmovanja jih čaka v ponedeljek, ko se bodo v Debrecenu ob 18. uri pomerili s Črnogorci.

Po dveh odigranih tekmah v skupini A je v vodstvu Danska s štirimi točkami, Slovenija in Črna gora jih imata po dve, Severna Makedonija pa je brez njih.

Brez Dolenca

Švedski strokovnjak na slovenski klopi Ljubomir Vranješ ob obračunu z dvakratnimi evropskimi prvaki iz Norveške 2008 in Srbije 2012, s svetovnimi prvaki iz Nemčije in Danske 2019 ter Egipta 2021 ter z olimpijskimi prvaki iz Ria De Janeira 2016 ni mogel računati na kapetana Jureta Dolenca, ki si je na četrtkovi uvodni tekmi poškodoval koleno. Namesto Škofjeločana je bil v kadru Celjan Matic Grošelj.

Slovenski rokometaši so bili večji del prvega polčasa povsem konkurenčni rokometnim silakom iz Hamletove dežele. V napadu so igrali preudarno in pametno, z natančno odmerjenimi streli pa je žoga našla pot v mrežo enega najboljših vratarjev na svetu Niklasa Landina. Še boljša je bila njihova igra v napadu, deficit v centimetrih in kilogramih so nadomestili s fanatično borbenostjo.

Za svoj odnos so bili nagrajeni, v 16. minuti so po 'projektilu' Boruta Mačkovška povedli z 8 : 7. Danci so jim v 21. minuti ušli na dva gola (9 : 11), a so jih po dveh zadetkih Mačkovška hitro ujeli in izenačili na 11 : 11.

V končnici prve polovice tekme jim je malce padla zbranost, v 27. minuti so prvič na dvoboju zaostali za tri gole (11 : 14), na veliki odmor pa so se slovenski rokometaši podali z dvema zadetkoma primanjkljaja (14 : 16).

V drugem polčasu premalo vneme

V drugem polčasu niso bili konkurenčni Dancem, ki so izkoristili vsako njihovo napako in jim po vsega šestih minutah ušli na šest golov (15 : 21). Vranješ je z minuto odmora poskušal končati zadrego svojih varovancev, ki so povsem izgubili rdečo nit v igri, do sprememb na igrišču pa ni prišlo.

Danci so imeli do zadnjega zvoka sirene v Fönix Areni popoln nadzor nad Slovenci, ki so se sprijaznili s porazom in hranili moči za ponedeljkovo odločilno tekmo proti Črnogorcem za preboj v drugi del tekmovanja.

V slovenski izbrani vrsti sta bila na današnji tekmi najučinkovitejša Borut Mačkovšek s šestimi in Gašper Marguč s štirimi.

»Danci so zasluženo zmagali. Bili so boljši, končna razlika pa je previsoka. Poraz boli, a ga moramo hitro pozabiti. Že v ponedeljek nas čaka ključna tekma proti Črnogorcem in naredili bomo vse, da se prebijemo v drugi del tekmovanja,« je po tekmi za RTV Slovenija dejal Gašper Marguč.