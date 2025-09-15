Slovenci odpravili Čile s 3:0, danes pravi test proti Bolgariji

Uvodni konec tedna na svetovnem prvenstvu za odbojkarje je prinesel nekaj neprijetnih presenečenj za favorite, Slovenci na srečo niso bili med njimi. Proti Čilencem so kljub počasnemu začetku rutinirano opravili svojo nalogo za zmago s 3:0 (19, 20, 16) in prebili led, danes jih proti vse močnejšim Bolgarom čaka pravi preizkus tekmovalne forme. Skrbi stanje kapetana Tineta Urnauta, upati je, da so se v našem taboru odločili le za previdnostni ukrep.

Tekme proti avtsajderjem so lahko za favorite, še posebej na uvodu v veliko tekmovanje, zelo neprijetne. Kubanci so se tako opekli proti Portugalcem, o prvi slovenski zmagi v dvorani Mall of Asia pa ni bilo dvoma. Ob nekaterih napakah v igri so bili Čilencu zraven le do končnice prvega niza, nato so se Slovenci oprli na izkušnje in zlahka strli odpor Južnoameričanov. Posebej impresiven je bil tretji niz, v katerem je slovenska igra delovala zelo tekoče.

47 točk so Slovenci dosegli v napadu, 17 več od Čilencev.

Selektor Fabio Soli je tik pred zdajci ostal brez Urnauta, kronične bolečine pri kapetanu so bile prehude za nastop na uverturi v SP. »Nekaj ur pred tekmo sem izvedel, da bom igral na položaju korektorja, zato je bil začetek malo nelagoden, čeprav smo to v pripravah že preizkušali. Vesel sem, da smo igrali kakovostno in rutinirano zmagali, dvignili smo igro tako v bloku kot tudi v obrambi,« je po tekmi povedal Nik Mujanović, ki je bil s 13 doseženimi točkami drugi najboljši v naši izbrani vrsti. Z njim na položaju sprejemalca Slovenija dobi še eno močno in visoko orožje v napadu in enako pomembno v bloku, proti Čilencem so Slovenci z blokom osvojili 10 točk. Če Urnaut ni nared za igro (morda se je Soli na tekmi, na kateri zmaga ni bila vprašljiva, odločil le za preventivni ukrep), sta alternativi na mestu drugega sprejemalca (prvi je konstantni in zelo solidni Žiga Štern) le Rok Bračko in Luka Marovt.

Izkušena slovenska vrsta (levo Jan Kozamernik, v ozadju Tonček Štern, desno Gregor Ropret) s Čilenci ni imela težav. FOTO: Volleyballworld

Oba sta v zaključku tretjega niza prestala ognjeni krst na svetovnih prvenstvih in dosegla prvi točki, z njima v polju Slovenija nekaj pridobi v obrambi, izgubi pa v bloku. Oba sta več kot 10 cm nižja od Mujanovića, kar je proti visokoraslim napadalcem tekmecev lahko usodno, zato selektor preizkuša vse boljšega korektorja tudi na zanj nenavadnem položaju sprejemalca, na katerem ga čaka več odgovornosti v obrambi. »Nisem zadovoljen le z rezultatom, še bolj me veseli, kako se je ekipa odzvala na igrišču, delovali smo zelo povezano. Že res, da imamo na svetovni lestvici veliko prednost pred Čilom, a takšne tekme niso preproste. Odigrali smo dobro,« je selektor upravičeno pohvalil izbrance, ki so v doseženih točkah nadigrali tekmece s 75:55, prevladovali so v vseh prvinah igre (napad 47:30, blok 10:5, servis 5:1, napake 13:19).

Menjava ne koristi sistemu

Prvi mož slovenske stroke je nakazal, kako bo videti udarna postava Slovenije v ključnih tekmah. Ob Janu Kozamerniku je na mestu blokerja znova veteran Alen Pajenk, Gregor Ropret razigrava soigralce, prosti igralec Jani Kovačič je nepogrešljiv v slovenski igri, ob Žigi Šternu bo v ključnih trenutkih igral še kapetan Urnaut, Mujanović in Tonček Štern (15 točk) se bosta izmenjevala na položaju korektorja in držala visok tempo igro skozi vse tri, štiri ali pet nizov, če bo potrebno. »Način z dvema korektorjema nam ne koristi v sistemu, ki smo ga razvili v ligi narodov, zato smo morali igrati drugače. Še nekaj stvari moramo izboljšati do tekme z močno Bolgarijo,« je opozoril Soli.

Po nekoliko »zarjavelem« prvem nizu je Ropret začutil dolgoletne soigralce in podaje so znova letele na pravo mesto, Mujanović in Tonček sta pritiskala na servisu, Kozamerniku se kot stebru slovenske igre na mreži vidi, da se je v letih igranja ob Pajenku navzel njegove »pretkanosti«. Dober uvod in obet za ponedeljkov dvoboj z Bolgari (11.30), ki so v napetem obračunu s 3:0 strli Nemce, maratonski prvi niz se je končal z izidom 40:38. Bolgari so k menjavi rodov pristopili nekaj let pred Slovenci in jim na domačem turnirju lige narodov nagnali strah v kosti, tokratni dvoboj bo bolj jasno pokazal, kako visoko v tem trenutku kotira naša reprezentanca.