Slovenci nad Skadarlijo, letala nad Kalemegdan

Pomembni športni izzivi Slovenije v Beogradu vselej pritegnejo v srbsko metropolo slovenske navijače, spremljevalce različnih reprezentanc in druge predstavnike Slovenije. Podobno je bilo v zadnjih dneh, ko je na stadionu Crvene zvezde gostovala slovenska nogometna reprezentanca. Majsko-junijska akcija Slovenije v ligi narodov je prva tekmovalna akcija v dobrih dveh letih, ki spominja na nekdanje čase. Države so razrahljale stroge predpise, s katerimi so marca 2020 krenile nad pandemijo koronavirusa, tudi reprezentanti so to čutili pred 50 minut dolgim poletom z Brnika na letališče Nikole Tesle v bližini Beograda in po njem. Privlačna destinacija je napolnila airbus A319 s 144 sedeži, enega od devetih v floti Air Serbia. Na njem so bili ob široki reprezentanci – zaradi štirih tekem je selektor Matjaž Kek angažiral več imen –, vodstvu NZS in štirih novinarjih pokrovitelji NZS in navijači. Slovensko delegacijo je vodil predsednik NZS Radenko Mijatović, ob njem so bili Gvido Mravljak (MNZ Ljubljana), Dejan Germič (MNZ Maribor) in podpredsednik NZS Stanko Glažar, častni predsednik zveze Rudi Zavrl in prvi mož trenerske organizacije Bojan Prašnikar pa sta bila uradno v skupini z gosti in nastanjena v drugem hotelu kot izbrana vrsta.

Selektor Matjaž Kek (v beli majici) je bil dobro razpoložen na stadionu Rajka Mitića, nekdanji Marakani. FOTO: Jernej Suhadolnik

Srbi veseli obiska Slovencev

Dobro, da je vodstvo reprezentance predvidelo razmere na letališču, ki deluje kot velikansko gradbišče in v nobenem trenutku ne moreš pravočasno oceniti, katera »rampa« bo odprta, kam bo prišel avtobus in podobno. Matjaž Kek je odpeljal reprezentante mimo nadzornih točk brez časovnih zapletov, ekipa je odšla proti hotelu Hayat v poslovnem delu Novega Beograda – 15 minut vožnje od letališča – prek VIP-prehoda, ki je namenjen protokolarnim osebam. Prtljago so jim označili že v Sloveniji, gostujoča odprava ni izgubila minute. Slovenci so imeli torej na voljo optimalne razmere za pripravo na tekmo s Srbijo. Sledil je klasičen urnik: kosilo, počitek, uradni trening, večerja in spanje. Na dan tekme so reprezentanti opravili jutranjo aktivacijo mišic, sledili so počitek, malica, počitek in odhod na stadion Rajka Mitića. Tudi prosti čas so izkoristili na uveljavljen način: od videoiger, sprehodov v okolici hotela do izobraževanja na daljavo. Vsako leto kdo prestopi v nov klub, tedaj ga (pogosto) čaka intenzivno učenje novega jezika. Srbi so bili veseli obiska Slovencev, četudi slednji niso preplavili beograjskih znamenitosti kot v zlatem obdobju slovenskega nogometa. Tudi v Srbiji kotirata Crvena zvezda in Partizan višje kot nogometna reprezentanca, to smo zaznali tudi v medijih. V nedeljski izdaji Sportskega žurnala so namenili Srbiji dve strani, morebitni selitvi Darka Milaniča na klop Partizana eno.

Na voljo so imeli optimalne razmere za pripravo na pomembno tekmo. FOTO: Jernej Suhadolnik

Zamudili glavna dogodka

Kljub temu so lahko gostje kaj videli v metropoli, ki ima 1,66 milijona prebivalcev, zgolj mesto jih ima 1,2 milijona. Občasno so se sprehajali od ene znamenitosti do druge, občasno se vozili okrog. Območje širšega Beograda premore 60 km reke Donave in 30 km reke Save, skupna dolžina obale je 200 km, na tej dolžini pa je 16 rečnih otokov; Ada Ciganlija je le najbolj znana med njimi. Povprečni Slovenci najraje zavijejo v mestni predel Skadarlija, tako je bilo tudi konec minulega tedna, ko ni bilo mogoče dobiti prostega sedeža na nobenem delu dolge ulice, ki so jo zasedli domačini. Stol pa je bil zelo zaželen – temperatura 32 stopinj Celzija je bila ob neugodnih spremljajočih razmerah peklenska. Še dobro, da je Uefa določila termin tekme za 20.45, ne za 18.00. Slovenski navijači, ki dobro pomnijo tudi prejšnji gostovanji v Beogradu, ki sta se končali z izidom 1:1 (2001 in 2010), so bili kljub temu dobre volje, jezilo jih ni niti dejstvo, da so bili v Beogradu od sobote do ponedeljka in so ravno zamudili glavna dogodka teh dni v srbski metropoli, ki je od novembra 2010 pobratena z Ljubljano. To je bil četrtkova procesija na »Spasovdan« (Jezusov vnebohod), ki je tu bolj nacionalni kot verski praznik, in današnje slavnostno odprtje spominske klopi slovenskemu letalcu Edvardu Rusjanu (linijski park pred Beton halo), ki ga bo ob navzočnosti slovenskega veleposlanika Damjana Berganta zaznamoval prelet letal srbske vojske nad Kalemegdanom.