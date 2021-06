Slovenci na začetku drugega polčasa strli Hrvate

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je na prvi od dveh pripravljalnih tekem proti Hrvaški na Reki premagala Hrvaško s 94:80 (20:21, 46:40, 76:58). Ekipi se bosta v petek srečali še v Ljubljani. Pred 70 gledalci v dvorani SRC Zamet je največ točk za Slovenijo prispeval Jaka Blažič (20).



Obe reprezentanci sta nastopili v oslabljenih postavah, pri Sloveniji še ni bilo superzvezdnika Luke Dončića, Alekseja Nikolića, Gregorja Hrovata, selektorju Aleksandru Sekuliću pa nista bila še na voljo niti novi Američan Michael Tobey in Vlatko Čančar, ki se ekipi še ni pridružil. Zaradi poškodb sta morala prihod na priprave odpovedati tudi Žan Mark Šiško in Gašper Vidmar.



Zaradi tega in tudi dejstva, da sta ekipi šele na začetku priprav za olimpijske kvalifikacije in da so priložnost za igro dobili vsi igralci, nista pokazali posebej kakovostne predstave, vsekakor pa je lahko po tekmi bolj zadovoljen slovenski selektor, njegovi izbranci so ob koncu prvega in v drugem polčasu prikazali zelo spodobno igro, predvsem so se izkazali v metih z razdalje.

Ustavili hrvaški nalet

V prvem delu, v katerem sta se reprezentanci izmenjavali v vodstvu, si nobena ni priigrala več kot šest točk prednosti, Sloveniji je to uspelo z delnim izidom povsem pri koncu, ko so z delnim izidom 9:0 postavili izid polčasa 40:46. V zaključku prvega dela je zelo dobro igral predvsem Luka Rupnik.



Rupnik je dobro vodil ekipo tudi na začetku drugega polčasa, ko je Slovenija prav z njegovim košem povedla s 54:43, s trojko Zorana Dragića prednost še povečala, v 27. minuti že vodila s 64:47, v zaključku tretje četrtine pa z 76:58.



V zadnjem delu so se gostitelji prišli do -13, a Slovenci na čelu z Blažičem, z 20 točkami najučinkovitejšim igralcem tekme, so našli odgovor in zaustavili njihov nalet.

