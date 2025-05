Slovenci na SP še brez zmage, Ograjenšek: »Zdaj nas čaka boj z Latvijci«

Slovenska hokejska reprezentanca je v prvih dveh nastopih na svetovnem prvenstvu doživela poraza s Kanado (0:4) in Slovaško (1:3), skupno je dosegla le en gol. Avtor tega je bil 33-letni Celjan Ken Ograjenšek, hokejist Linza in zdaj član prvega reprezentančnega napada. Lov na prvo zmago, ali pa vsaj točko za remi po 60 minutah, bo nadaljeval s soigralci danes, ob 16.20 proti Latvijcem. Ken, potem ko vas na premieri zaradi lažje poškodbe ni bilo na ledu, ste nastopili v udarnem napadu s kapetanom Robertom Saboličem ter igralcem, ki je lani nosil dres s prestižno oznako C, Maticem Törökom? Ved...