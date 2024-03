Slovenci na moštveni tekmi imeli nemalo težav

Slovenski smučarski skakalci Domen Prevc, Žak Mogel, Peter Prevc in zmagovalec petkove tekme Lovro Kos so imeli na današnji moštveni tekmi svetovnega pokala v Lahtiju nemalo težav. Slovenci (789 točk) so za las z osmim mestom ujeli finalno serijo, na koncu pa so zasedli šele sedmo mesto. Za zmagovalko Norveško so zaostali za 146,2 točke.

Norvežani, pri katerih je z daljavo dneva (135,5 metra) v prvi seriji blestel Johann Andre Forfang, so se najbolje zoperstavili težavnim vetrovnim razmeram, skakalce so najbolj motili nepredvidljivi bočni sunki vetra.

Poleg Forfanga so na drugi ekipni tekmi sezone Norveško do zmage vodili še lanski skupni zmagovalec svetovnega pokala Halvor Egner Granerud, Kristoffer Eriksen Sundal in Marius Lindvik. Zbrali so 935,2 točke.

Drugo mesto so zasedli avstrijski skakalci (909,5 točke), tretje pa nemški (883,2). Japonci (824,7) z legendarnim Noriakijem Kasaijem, ki je dopolnil že 51 let, so zasedli peto mesto.

Pred njimi so bili na četrtem mestu še Poljaki (845,6), ki so glede na prejšnje nastope precej napredovali. Posebej je izstopal Aleksander Zniszczol, ki je kljub težkim razmeram v finalu dosegel 130 metrov.

Pred Slovenci pa so bili pred nekaj tisoč gledalci na dobro napolnjenem stadionu v Lahtiju šesti še gostitelji Finci (816,4).

Tretja in zadnja moška ekipna tekma v tej sezoni svetovnega pokala bo 23. marca na letalnici bratov Gorišek na finalu sezone v Planici.

V nedeljo v tem finskem smučarskem središču sledi še ena tekma; predvidoma ob 16. uri bo prva serija posamične preizkušnje.