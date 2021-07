Slovenci že v četrtfinalu, zmleli so še žilave Japonce

Hačimura prvi strelec tekme



S Španci za prvo mesto

Na olimpijskem košarkarskem turnirju je slovenska reprezentanca po uvodni zmagi nad Argentino drugo zmago dosegla proti Japoncem (116 : 81). Domačini so se v svoji prvi tekmi dobro držali proti Špancem, tudi Slovenci so šele v tretji četrtini naredili večjo razliko. V prvi četrtini so Japonci držali priključek. Pri 18 : 18 jedosegel šest zaporednih točk, v tem delu, ki se je končal z 29 : 23, pa skupno 13. V drugi četrtini so Slovenci počasi gradili svojo prednost, končalo se je z 53 : 41.V tretji četrtini so varovancile strli japonski odpor. Razlika se je v 26. minuti prvič povzpela na 20 točk (72 : 52), 100. točko pa je s trojko dosegel(100 : 73).V zadnji četrtini ni bilo več dvoma o zmagovalcu, prednost Slovencev pa se je le še večala. Z zmago so si že zagotovili uvrstitev v olimpijski četrtfinale. Dončić je v 25 minutah dosegel prav toliko točk. Drugi najboljši strelec je bil(24 točk), pri Japoncih je bil najboljšiz 34 točkami.Naslednji tekmeci Slovencev bodo Španci. Tekma bo v nedeljo ob 10.20. Tekmec Slovenije bo znan po žrebu. Prvouvrščene ekipe iz vseh treh skupin in najboljša drugouvrščena bodo uvrščene v en boben, preostali štiri, torej dve drugouvrščeni ter dve najboljši tretjeuvrščeni, pa v drugega. Četrtfinali so na sporedu 3. avgusta, polfinali 5. avgusta, tekmi za medalje pa 7. avgusta.