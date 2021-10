Slovenci le o zmagi v sredozemski bitki

Derbi v Kazanu Skupina H, danes: Ciper – Hrvaška, Malta – Slovenija, Rusija – Slovaška (vsi 20.45); 11. oktober: Hrvaška – Slovaška, Ciper – Malta, Slovenija – Rusija (vsi 20.45); vrstni red: Hrvaška in Rusija po 13, Slovaška 9, Slovenija 7, Malta in Ciper po 4.

Elitni sodniki Uefe

Kaj bodo drevi (20.45) opravili Slovenci na jugu Evropske unije? Malta bo prizorišče sedme tekme Slovenije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v nogometu, gostje pa nimajo več izbire: le z zmago bi ostali v igri za Katar 2022 in si priigrali obetavno izhodišče za ponedeljkov derbi z Rusijo v Mariboru. Do konca bojev v skupini H je preostalo še 12 tekem, torej je možnih še 531.441 različnih razpletov, večina je neugodnih za Slovenijo, teoretično pa so dobrodošli vsi, ki vključujejo štiri slovenske zmage. Ob tem Rusija in/ali Slovaška »ne smeta« zmagati na Hrvaškem.Kako do treh točk na Malti? Malta spada med reprezentance iz zgornjega nižjega razreda, ki jih je možno streti že s hudim pritiskom in igro visokega ritma, v kateri Maltežani resni ekipi ne morejo parirati vseh 95 minut. V tovrstnih primerih je pogosto ključna potrpežljivost. Drugo vprašanje je, ali so Slovenci sposobni izpeljati takšen taktični načrt tudi v praksi. Septembra smo dobili v Stožicah drugačen občutek, Slovenci so se izvlekli z golom iz darežljivo dosojene enajstmetrovke, le upamo lahko, da bo drevi podoba ekipe selektorjaučinkovitejša.Kek je odtlej resda delno premešal zasedbo, zunaj kadra je pustil tudi, ki velja za enega najbolj tehnično sposobnih slovenskih nogometašev in redno igra vsaj po en polčas pri turški instituciji Fenerbahčeju, reaktiviral pa jeObetavno izhodišče je, da Slovenija najbrž ne more igrati slabše kot v zadnjem dejanju na splitskem Poljudu, ko so Hrvati igrali igro mačke z mišjo, slovenska desna stran, na kateri sta delovalain, pa je bila prepustna kot zunanja meja Evropske unije v Sredozemlju. Fantje v javnih izjavah delujejo motivirano in izžarevajo veliko željo, naj tokrat prenesejo to energijo tudi na igrišče. Drevi ne bo ključna taktika, odločala bosta pristop in želja.Malta v sedmih tekmah še ni premagala Slovenije, najbližje uspehu je bila – poleg zadnjega obiska Stožic – leta 1994 na turnirju v Sredozemlju, ki ga je Slovenija obiskovala februarja v nekdanjem terminu Fife.Drevišnje tekme v skupini H imajo velik pomen za krovno nogometno organizacijo, kar namiguje na tezo, da je skupina še vedno odprta. Fifa je namreč za vse tri tekme delegirala sodnike z najmočnejšega Uefinega seznama, t. i. »men elite«. Spopad Malte in Slovenije v mestu Ta'Qali – to leži slabih 20 km od Vallette – bo vodil grški sodnik, gostovanje Hrvaške v Larnaki bo nadziral angleški mož v črnem, drevišnji derbi med Rusijo in Slovaško v Kazanu pa znana španska piščalka. Morebitna enajsterica Slovenije:, Stojanović;, Iličić;