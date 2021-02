Slovenci favoriti, a tokrat ostali praznih rok

Po treh skakalnih tekmah in tudi treh slovenskih kolajnah na letošnjem nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu smo na današnji mešani ekipni tekmi pričakovali še četrto. Slovenska ekipa v zasedbi: Nika Križnar, Bor Pavlovčič, Ema Klinec in Anže Lanišek je veljala za enega glavnih favoritov, toda tokrat Slovenci niso imeli najboljšega dne in ostali brez kolajne na četrtem mestu.



Svetovni prvaki so kar nekoliko nepričakovano postali domačini Nemci Katharina Althaus, Markus Eisenbichler, Anna Rupprecht in Karl Geiger, ki so ubranili zmago izpred dveh let. Srebro so osvojili Norvežani, ki so za zmago zaostali za 5,2 točke, bron pa Avstrijci, ki so bili od zmage oddaljeni 14,6 točke.



Z današnjo tekmo so se skakalci poslovili od srednje naprave, po dnevu premora jih čaka selitev na veliko skakalnico.

Komentarji: