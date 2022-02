Slovenci ekipno v biatlonu še slabši kot na prejšnjih olimpijskih

Norveški biatlonci so na olimpijskih igrah v Pekingu osvojili peto zlato medaljo. Za to je zaslužna moška štafeta, ki je premagala Francijo in Rusijo. Slovenci v postavi Miha Dovžan, Jakov Fak, Lovro Planko in Rok Tršan so zasedli 11. mesto in se v boj za visoka mesta niso vmešali.

Štafetna preizkušnja je postregla s preobrati in z dramatičnem zaključkom. Rusija je vodila od prvega do zadnjega streljanja, na zadnjem strelskem nastopu stoje pa je povsem odpovedal Eduard Latipov, ki je zgrešil štiri strele, moral v kazenski krog, s tem pa zapravil prednost.

Zmago je tako prepustil Norvežanom, ki so bili po nastopu prvih dveh tekmovalcev že povsem v izgubljenem položaju, toda druge reprezentance so jim ponudile priložnost, ki so jo izkoristili. Norveška je tako po Vancouvru 2010 in dvojih igrah brez zlata spet olimpijski prvak.

Na prejšnjih igrah je bila Norveška druga, v Pjongčangu 2018 so zmagali Švedi, ki so bili tokrat peti, mesto pred njimi pa so bili še Nemci, ki so upali, da bi se v zadnjem krogu prebili do brona, toda Latipov je z zadnjimi atomi moči vendarle ubranil kolajno. Francija je z drugim mestom dosegla svoj največji uspeh na olimpijskih igrah.

Slovenija, na prejšnjih igrah deseta, je tekmo končala z desetimi popravami, a brez kazenskega kroga. Dovžan je predal kot 12., Fak je štafeto spravil na sedmo mesto, Planko je spet padel na 12., Tršan pa je v zadnjih metrih prehitel Švicarja in ekipi zagotovil 11. mesto.