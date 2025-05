Na odprtem mednarodnem prvenstvu v paraplezanju na Dunaju, v Sportzentrum Marswiese, se je letos uspešno predstavila tudi slovenska ekipa inPlaninec pleza s Tanjo Glušič, Gorazdom Dolencem in Savinjčanko Natašo Privošnik na čelu. Letošnjega tekmovanja so se udeležili še štirje novinci, Rok Močnik, Ksenija Oblak, Živa Lampič in Miha Jazbec. Slovenski tekmovalci so se pomerili s plezalci iz Avstrije, Nemčije, Slovaške, Bolgarije, Madžarske, Velike Britanije, Švice in Združenih držav Amerike. Med 63 tekmovalci v različnih kategorijah so se naši predstavniki odlično odrezali, vseh sedem se je dva...